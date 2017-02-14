USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
С13 по 17 февраля в Бердске, как и по всей Новосибирской области, проводится операция «Дебитор».
— Профилактическое мероприятие направленно на повышение взыскаемости административных штрафов и привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленный законом срок, — пояснила инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.
В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушения РФ «Неуплата административного штрафа в срок» данное нарушение влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.
— Обращаем внимание граждан, привлеченных к административной ответственности в виде наложения административного штрафа и своевременно не оплатившим, — во избежание более строгого наказания оплачивайте штрафы в установленные законом сроки, — призывает Белькова.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [09:00]
[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея
[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске
[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
[14:20] 2,3 млн рублей потратит ДЮСШ «Бердск» на аренду катка для хоккея
[14:15] Средняя взятка равна 44 500 рублям в Новосибирске
[13:50] Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.
Облачно, ветер: южный