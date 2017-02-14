С13 по 17 февраля в Бердске, как и по всей Новосибирской области, проводится операция «Дебитор».

— Профилактическое мероприятие направленно на повышение взыскаемости административных штрафов и привлечение к ответственности правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов в установленный законом срок, — пояснила инспектор по пропаганде бердской ГИБДД Виктория Белькова.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушения РФ «Неуплата административного штрафа в срок» данное нарушение влечет за собой ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

— Обращаем внимание граждан, привлеченных к административной ответственности в виде наложения административного штрафа и своевременно не оплатившим, — во избежание более строгого наказания оплачивайте штрафы в установленные законом сроки, — призывает Белькова.

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