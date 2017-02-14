Австрийский артист Томас Нойвирт, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, заявил о том, что его женское альтер-эго себя исчерпало; певец намерен создать новый образ, пишет Welt am Sonntag.

По его словам, с Кончитой вскоре придется распрощаться. «У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Но после победы на Евровидении бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна», — считает музыкант.

Певец рассказал, что он стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому он решил «попрощаться» с Кончитой и найти новый образ. «Я должен ее убить», — сказал Нойвирт в интервью Welt am Sonntag.

Журналисты отмечают, что артист уже давно работает над «свежим» имиджем. Так, в Instagram певца стали появляться фото в «мужском» обличии.

Томас Нойвирт в образе Кончиты Вурст обрел мировую известность после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.

Источник: РИА Новости

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