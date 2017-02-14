Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Кончита Вурст перестает быть женщиной

Австрийский артист Томас Нойвирт, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, заявил о том, что его женское альтер-эго себя исчерпало; певец намерен создать новый образ, пишет Welt am Sonntag.

По его словам, с Кончитой вскоре придется распрощаться. «У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Но после победы на Евровидении бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна», — считает музыкант.

Певец рассказал, что он стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому он решил «попрощаться» с Кончитой и найти новый образ. «Я должен ее убить», — сказал Нойвирт в интервью Welt am Sonntag.

Журналисты отмечают, что артист уже давно работает над «свежим» имиджем. Так, в Instagram певца стали появляться фото в «мужском» обличии.

Томас Нойвирт в образе Кончиты Вурст обрел мировую известность после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.

Источник: РИА Новости

Новости smi2.ru

  • Эстрадные певцы из Бердска покоряют «Си-ми-до-мик» (1)
  • Приходите на Бердский рок-завод! (17)
  • Бердчане виртуозно играют на народных инструментах (1)
  • Бердских музыкантов наградили за преданность делу и мастерство (5)
  • Юным инспекторам движения из Бердска не хватило балла, чтобы войти в десятку сильнейших (0)

Кончита Вурст перестает быть женщиной

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [08:45]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[08:45] Кончита Вурст перестает быть женщиной

[08:00] Брошенного новорожденного нашли на подоконнике в Москве

[07:50] Сбивший насмерть на тротуаре 10-летнего мальчика осужден на 6 лет

Все новости

[08:45] Кончита Вурст перестает быть женщиной

[08:00] Брошенного новорожденного нашли на подоконнике в Москве

[07:50] Сбивший насмерть на тротуаре 10-летнего мальчика осужден на 6 лет


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: