Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Брошенного новорожденного нашли на подоконнике в Москве

Сотрудники полиции ищут родителей, оставивших своего новорожденного ребенка на внешнем подоконнике дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.

В воскресенье, 12 февраля, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что на внешнем подоконнике первого этажа дома № 37а на Ленинском проспекте обнаружила новорожденного ребенка.

«Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи. Младенец был госпитализирован в одну из городских больниц. На данный момент малыш находится в одном из специализированных учреждений», — сообщил собеседник агентства, отметив, что родители малыша разыскиваются.

По его словам, ребенок азиатской внешности, на вид ему всего 7-10 дней, был завернут в синюю пеленку-конверт.

Новости smi2.ru

  • Я в шоке от прокуратуры Бердска! (56)
  • Экспертиза установит родство подкидыша и женщины, бросившей ребенка в подъезде Бердска (1)
  • Шок: Новорожденную девочку бросили в подъезде многоэтажного дома в Бердске (18)
  • Шок: Мать бросила девочку, рожденную в троллейбусе в Новосибирске (11)
  • Школьницу забрали у пьяных родителей в Бердске (0)
Брошенного новорожденного нашли на подоконнике в Москве

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [08:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[08:45] Кончита Вурст перестает быть женщиной

[08:00] Брошенного новорожденного нашли на подоконнике в Москве

[07:50] Сбивший насмерть на тротуаре 10-летнего мальчика осужден на 6 лет

Все новости

[08:45] Кончита Вурст перестает быть женщиной

[08:00] Брошенного новорожденного нашли на подоконнике в Москве

[07:50] Сбивший насмерть на тротуаре 10-летнего мальчика осужден на 6 лет


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: