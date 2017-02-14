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Сотрудники полиции ищут родителей, оставивших своего новорожденного ребенка на внешнем подоконнике дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.
В воскресенье, 12 февраля, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что на внешнем подоконнике первого этажа дома № 37а на Ленинском проспекте обнаружила новорожденного ребенка.
«Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи. Младенец был госпитализирован в одну из городских больниц. На данный момент малыш находится в одном из специализированных учреждений», — сообщил собеседник агентства, отметив, что родители малыша разыскиваются.
По его словам, ребенок азиатской внешности, на вид ему всего 7-10 дней, был завернут в синюю пеленку-конверт.
Новости smi2.ru
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