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Сбивший насмерть на тротуаре 10-летнего мальчика осужден на 6 лет

В понедельник, 13 февраля, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Даниила Леонова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью; нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию).

Леонов постановлением мирового судьи подвергнут административному наказанию за невыполнение требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако 1 мая 2016 года он сел за управление автомобилем «Тойота Карина», принадлежащем его родителям. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Леонов, после совершения указанного преступления, должных выводов для себя не сделал, и 7 июня 2016-го вновь сел за управление указанным автомобилем, который был технически неисправен.

Мужчина нарушил требования ПДД, в результате чего выехал на тротуар, расположенный справа по ходу движения, и в районе ул. Селезнева в Дзержинском районе Новосибирска совершил наезд на пешеходов.

— В результате преступного легкомыслия были причинен тяжкий вред здоровью мужчине, а также трем несовершеннолетним. От полученных телесных повреждений в лечебном учреждении наступила смерть 10-летнего мальчика, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения Леонов снова отказался.

Суд приговорил его к 6 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Новости smi2.ru

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Сбивший насмерть на тротуаре 10-летнего мальчика осужден на 6 лет

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 14 февраля 2017 г. [07:50]

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