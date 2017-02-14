На севере Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации и выпущено предписание об эвакуации 190 тыс. человек из-за угрозы прорыва плотины около города Оровилл — одной из крупнейших плотин в США. Сейчас уровень воды в водохранилище Оровилл поднялся до критической отметки из-за ливневых дождей, а водостоки плотины повреждены, что в любой момент может привести к затоплению прилежащей территории.

В Калифорнии объявлена эвакуация жителей города Оровилл и соседних районов из-за угрозы прорыва одной из крупнейших в США дамб. В общей сложности предписано эвакуироваться 190 тыс. человек. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение на этой территории. По данным калифорнийской пожарной службы, были эвакуированы 35 тыс. человек в округе Бьютт, в котором находится Оровилл, 65 тыс. человек в округе Юба, а также 76 тыс. жителей города Юба-Сити и 12 тыс. жителей Мэрисвилла.

Сама плотина не повреждена, но аварийный водосброс, предназначенный для быстрого опорожнения в случае резкого повышения уровня воды, был разрушен в воскресенье, 12 февраля, передает Ъ. По данным властей, водосброс может не выдержать нагрузки и в любой момент рухнуть, что приведет к выбросу воды из водохранилища Оровилл. Основной водосброс был также размыт ранее на прошлой неделе.

Если плотина прорвется, вода может затопить близлежащие города. Уровень воды в водохранилище Оровилл поднялся из-за сильнейших ливневых дождей. Уровень осадков в Северной Калифорнии на 228% выше среднего уровня в это время года. «Разрушение дамбы, подобное этому,— это катастрофа. Мы установили, что не можем устранить повреждение»,— заявил во время пресс-конференции глава калифорнийского Управления водных ресурсов Билл Кройл.

Оровиллская дамба на реке Фитер является самой высокой в США, ее высота достигает 230 м. Плотина была построена в 1960-е годы. Водохранилище Оровилл является крупнейшим в Калифорнии.

Доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов: «Нужно знать конструкцию этой плотины и какое место в ней занимает аварийный водосброс, чтобы дать полноценный прогноз. Но по предварительным данным последствия ее прорыва могут быть катастрофическими, там очень большое водохранилище с высоким напором, поэтому разрушения могут быть колоссальными. Обычно водосброс устраивается так, чтобы он начинал работать, как только водохранилище становится близко к переполнению. Эксплуатационные службы стараются никогда не доводить ситуацию до этого, это крайняя мера. Почему там так накопились все негативные условия, почему эта, грубо говоря,— дырка начала работать в аварийном режиме, непонятно. При строительстве специально оставляют водоводы, которые потом тампонируют бетоном. Может быть, это какой-то один из оставшихся строительных водоводов, но они, как я говорил, тампонируют бетоном. Эвакуация людей всегда происходит, когда риски становятся большими. Это не значит, что плотина точно не выдержит, но провести эвакуацию необходимо. Нужно проводить полный комплект аварийных мер, потому что лучше отселить людей, чем потом вылавливать трупы. Есть только одно средство, чтобы снизить уровень — открываются все водосбросные устройства, все турбины, если они есть в плотине, включаются на полную мощность, для этого глушатся тепловые станции и в таком запроектном режиме гидротехническое сооружение начинает работать, чтобы максимально снизить напор на это место, где возникла авария».

Бывший директор по технической политике ОАО «РусГидро» Расим Хаджиахметов: «Информация о состоянии плотины Оровилль противоречивая, слишком я бы сказал медийная и не позволяет точно предсказать последствия. Если СМИ и местные власти завышают риски —ничего серьезного не произойдет. Если фото и видеоматериалы первой половины дня точны, то могут быть разрушены водосборы и опять же последствия не будут чрезмерно катастрофичными, тем более что власти предприняли серьезные меры по эвакуации населения. Немного напрягло, что на одной из съемок с вертолета видны признаки фильтрации самой плотины, а вот это страшно. Представьте себе, что произойдет оползень и волна высотой в 200 с лишним метров с давлением в 20 атмосфер рванет вниз. Тогда может статься, что надо было эвакуировать не 180 тысяч человек, а гораздо больше. В истории была уже авария, когда в 1963 году в Италии произошел оползень и перелив воду через плотину. При том, что вокруг была практически плоская пустыня и высота волны была около 20 метров, за 7 минут смыло несколько деревень, погибли 3 тысячи человек. Здесь все кажется гораздо опаснее».

Бывший заместитель министра энергетики и бывший председатель совета директоров РАО ЕЭС России Виктор Кудрявый: «Очень мало точной информации о реальной ситуации с плотиной, на какую высоту она может разрушиться, с какой скоростью, характеристики самого озера, объем накопившейся в нем воды, какой перепад высот ниже по течению, рельеф местности, есть ли повороты, которые могут обеспечить перелив и сгладить последствия. Очень много факторов. Но видно, что основание плотины хорошее, раз они не сильно боятся, и прорыв может произойти только в верхней части. Страшна динамика разрушения, высоты и скорости волны. Полное разрушение приведет к катастрофе, которой мир еще не видел. Очень надеюсь, что ее не произойдет».

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