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На центральном ТВ хотят рассказать о своей беде родные впавшей в кому роженицы из Бердска

В редакцию новостей «Первого канала» написали родные 20-летней бердчанки, которая впала в кому  после кесарева сечения в роддоме Бердска. Они считают, что журналисты федерального телевидения могли бы привлечь внимание верхушек власти и правоохранительных органов к их трагедии. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», 2 ноября 2016 года Анастасия Ларькина едва не погибла из-за сильнейшей аллергической реакции на антибиотик, который врачи планово вводят после операции.

Хотя региональный Росздравнадзор назвал случившееся в стенах родового отделения бердской ЦГБ несчастным случаем, родные Насти хотят наказать врачей. Они уверены, что медики должны были провести тест на восприимчивость лекарства.

От отчаяния старший брат юной матери Вячеслав Мирончик обратился в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале», но там не взялись за историю бердчан, говорит молодой человек. «Мы звонили туда, но нам сказали, что нужно большое количество людей для эфира. Например, родных женщины, которая умерла в этом же роддоме, и обязательно врачей. Но кто из врачей туда поедет? Они откажутся, конечно», — говорит защитник Анастасии. На прошлой неделе он написал письмо и в службу новостей, но пока ответа от телевизионщиков не было.

Сама же Настя по-прежнему остается в новосибирской областной больнице. Спустя три с лишним месяца ее состояние не улучшилось. Напротив, возникли сопутствующие коме осложнения.

— Улучшений никаих абсолютно нет. Ее переводили в палату, и она там какое-то время лежала. У нее развился тромбоз, развилась пневмония, и ее перевели опять в реанимацию. Она не приходит в себя, — с горечью рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 февраля, Вячеслав.

Петицию, которую Мирончик создал в поддержку сестры, за месяц подписали 7 тыс. 778 человек из разных регионов страны. Большинство из них жители Новосибирской области: областного центра, Бердска, Искитима и родного для Анастасии Ларькиной Болотного. Чтобы обращение дошло до адресатов, среди которых президент Путин, председатель правительства Медведев и лидер ЛДПР Жириновский, нужно в десять раз больше голосов.

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На центральном ТВ хотят рассказать о своей беде родные впавшей в кому роженицы из БердскаНа центральном ТВ хотят рассказать о своей беде родные впавшей в кому роженицы из БердскаНа центральном ТВ хотят рассказать о своей беде родные впавшей в кому роженицы из Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [17:45]

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Курьер.Среда.Бердск

[17:45] На центральном ТВ хотят рассказать о своей беде родные впавшей в кому рожен...

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