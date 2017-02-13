Прошедшие выходные оказались для Новосибирской области аномально холодными. По сведениям синоптиков 11 и 12 февраля стояла погода на 6-12 градусов ниже климатической нормы. Ночью температура в Бердске опускалась до 30 градусов мороза.

Похожая погода с высоким давлением сохранится в Бердске еще двое суток. Во вторник и в среду столбик термометра ночью будет опускаться до 28-30 градусов мороза, днем — до 23-25 ниже нуля. Уже в четверг, 16 февраля «потеплеет» до минус 14 днем и до 23 мороза — ночью. До конца недели, как прогнозируют синоптики, дневная температура установится на уровне -7-10 градусов, ночная — 10-16 мороза. Снова пойдет снег.

На посещение школ, судя по всему, морозы уже не повлияют. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детсадовцы и ученики начальной школы могут оставаться дома, если на улице минус 25 градусов. Школьники 5-9 классов могут пропускать занятия, если на улице стоит 30-градусный мороз. Старшеклассники не ходят на уроки при -35.

Остаться дома или идти в школу — решают родители самостоятельно, сообщив об этом классному руководителю. Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.

— При принятии решения о непосещении образовательного учреждения родителям необходимо учитывать сопутствующие факторы (направление и силу ветра, расстояние от места жительства до образовательного учреждения, переносимость ребенком пониженных температур и т.п.). В случае принятия решения о посещении образовательной организации в дни с неблагоприятными погодными условиями необходимо обеспечить сопровождение учащихся начальных классов в школу и обратно домой, — рекомендуют в региональном министерстве образования.

Требование каких-либо оправдательных документов с детей и родителей о непосещении общеобразовательных учреждений в период резкого понижения температуры неправомерно.

Как стало известно, в бердских школах в последние дни не было массовых пропусков уроков из-за холодной погоды. Хотя в понедельник, 13 февраля, утром дети пошли в школу при температуре 28 градусов мороза.

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