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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [16:50]
[17:45] На центральном ТВ хотят рассказать о своей беде родные впавшей в кому рожен...
[17:30] На смену морозам в Бердск идет потепление
[16:55] Писатель Прилепин стал политруком в батальоне ДНР
[17:45] На центральном ТВ хотят рассказать о своей беде родные впавшей в кому рожен...
[17:30] На смену морозам в Бердск идет потепление
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