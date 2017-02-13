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МТС тестирует в Новосибирской области вещание в формате Ultra HD

Возможность тестового просмотра доступна всем абонентам спутникового телевидения МТС, имеющим соответствующее оборудование: телеприемник с поддержкой разрешения Ultra HD и CAM-модуль оператора. Добавим, что для вещания применяется новейший формат кодирования HEVC/H.265.   «МТС проактивно работает, внедряя новые форматы ТВ-контента, доставляемого через уникальное сочетание вещательных платформ. Одним из драйверов развития телевидения, безусловно, является дальнейшее улучшение качества изображения. Поэтому запуск в тестовом режиме канала в формате Ultra HD на основе стандарта кодирования HEVC/H.265 – это важный шаг для нас, как для оператора спутникового телевидения», — пояснил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Новости smi2.ru

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МТС тестирует в Новосибирской области вещание в формате Ultra HD

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [16:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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