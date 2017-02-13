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Раньше срока Бердск затопят весенние воды

Более 127 000 кубов снега вывезли бердские коммунальщики за зиму. Это почти в 1,5 раза больше, чем за весь сезон в прошлых годах. А зима еще не кончилась, поэтому количества снега может подойти к 200 тысячам кубометров.

Как рассказал замначальника УЖКХ Владимир (Юрьевич) Захаров, в Бердске сейчас работают три снегоотвала. Один из них, в районе БЭМЗа, почти переполнен. Ежедневно чистоту на улицах поддерживают 31 единица техники и 23 рабочих. Жалоб на содержание дорог от маршрутчиков, ГИБДД и скорой помощи не поступало. Дороги проездные.

Коммунальщики торопятся вывезти как можно больше снега до начала оттепели.

— В этом году паводки ожидаются на две-три недели раньше — в начале марта, 3-4 числа. Температура среднесуточная составит +3-+4 градуса, выше нормы. Будет интенсивное потепление, — отметил Захаров.

Как ранее сообщалось, определено 43 наиболее опасных участка, где ожидается подтопление. В основном, это территория частного сектора и районы Южный и Юго-Восточный.

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Раньше срока Бердск затопят весенние воды

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [16:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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