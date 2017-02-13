В этом году празднует полувековой юбилей городской историко-художественный музей Бердска.

Музей сегодня – это 16 000 единиц хранения, из которых более 1500 экспонатов — художественный фонд, рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительских мероприятий Марина Янеева. Ежегодно музейный фонд пополняется 500 музейными предметами. Общая экспозиционная площадь всех музейных залов составляет 893,3 кв.м., из них 209,4 кв. м. — площадь под хранение. Сотрудники музея ведут исследовательскую работу, в том числе в государственных архивах, где получают дополнительные сведения и новые факты из биографии Бердска. Ежегодно в музейных залах проходят более 90 выставок, а также музейные чтения, творческие встречи, конкурсы, игровые программы, лекции и многое другое. Музей инициатор многих городских мемориальных проектов по увековечиванию памяти бердчан.

Более 50 лет назад группа энтузиастов начала собирать экспонаты для будущего музея.

Годом основания городского музея считается 1967 год, когда музей начал свою работу, несмотря на то что постоянного помещения у него тогда еще не было. Статус муниципального учреждения музей получил лишь три года спустя — 12 июня 1970 года.

Первым директором музея стала Клавдия Иванова. Для хранилища истории город выделил старое деревянное двухэтажное здание на ул. Свердлова. Создался совет музея, в который вошли заведующий городским архивом, специалист по охране памятников при горисполкоме, заведующий школьными музеями, специалисты из туристического бюро и Дома пионеров, а также местные художники и председатели городского совета ветеранов войны и общества книголюбов. Председателем совета музея стал начальник вневедомственной охраны Иван Несин. В музее Иван Антонович бесплатно установил сигнализацию.

Музей систематически пополнялся новыми историческими экспонатами, которые легли в основу первых экспозиций по истории города: «Бердск до революции», «Борьба за советскую власть», «Довоенные пятилетки», «Великая Отечественная война», «Новый Бердск», «Бердск сегодня». В их оформлении участвовала художественная мастерская бердского радиозавода под руководством Беллы Арбит. Выставка работ художников этой мастерской и самой Арбит была размещена на втором этаже музея.

После выхода на пенсию Клавдии Ивановой ее дело продолжили Нина Аносова, а затем Надежда Савоненко.

В мае 1988 года музей переехал в новое здание по ул. Спортивная, 9, где и находится до сих пор.

С 1990 года формируется художественный фонда музея. Основу коллекции составили картины, переданные Государственным музейным выставочным центром «РОСИЗО». И с этого года музей стал «историко-художественным». Его возглавила Наталья Стародубова.

В 1991 году директором музея стал Валерий Веселовский, ранее руководивший музеем школы № 5. Большую часть экспонатов школьного музея Валерий Борисович передал в городской музей. В это время начинает создаваться археологическая коллекция. В нее вошли предметы, найденные в результате раскопок древних могильников на территории Бердска.

Принявшие каждый в свое время эстафету по руководству музея директора Панченко и Шахматова, сделали музей одним из центров культурного просвещения бердчан. Интересные выставки, лектории по истории и искусству, кукольный театр, клуб «Гармония» притягивали посетителей в музейные залы как магнит. Одновременно был поставлен вопрос о переносе музея в центральную часть города, который так и остался нерешенным.

С 1999 года музеем руководит Марина Пащенко. В этом же году городскому музею передают фонды заводского музея ПО «Вега». Здание по ул. Спортивной закрывается на капитальный ремонт до 2002 года. А в 2003 году в городском музее торжественно открывается новая и пока единственная историческая экспозиция музея «Листая Книгу памяти».

В 2014 году музей после капитального ремонта ввел в эксплуатацию новые помещения со светлым выставочным залом (арт-зал), хранилищем и рабочими кабинетами по ул.Спортивная, 1.

В 2016 году музей прирос двумя структурными подразделениями: «Дом дружбы» и мемориальным музеем народного артиста РФ Владлена Бирюкова, названным «Театр Бирюкова». Музей расположился в помещении по ул.Кирова,1, и стал единственным мемориальным музеем, посвященным актерам в Новосибирской области. Занесен в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лучший проект года.

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