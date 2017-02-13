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Кремль назвал странными планы Навального по участию в выборах президента

В администрации президента считают «странными» планы Навального участвовать в выборах, узнала FT. На прошлой неделе оппозиционера повторно признали виновным по «делу «Кировлеса» и приговорили к пяти годам условно

Планы основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального участвовать в выборах президента в 2018 году «выглядят как не соответствующие закону», и настойчивость, которую проявляет политик, кажется «странной». Об этом Financial Times (FT) заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента.

Вместе с тем, по его словам, одних разговоров об участии в выборах и даже открытия предвыборных штабов недостаточно для того, чтобы власти начали предпринимать какие-то шаги, чтобы остановить Навального.

8 февраля Ленинский суд Кирова признал Навального виновным по «делу «Кировлеса» и приговорил его к пяти годам условно. Дело рассматривалось повторно. Предыдущий приговор был вынесен в 2013 году, однако Европейский суд по правам человека счел, что российская сторона нарушила права Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека). Если приговор будет утвержден после рассмотрения апелляции, то Навальный не сможет участвовать в президентских выборах.

Однако Навальный объявил, что его президентская кампания продолжается. Предвыборные штабы оппозиционера уже начали работу в Москве и Санкт-Петербурге, в течение следующих двух недель должны открыться еще два штаба — в Новосибирске и Екатеринбурге. К лету штабы должны работать в 77 городах России, рассчитывает Навальный.

Фотогалерея Суды Алексея Навального 8 февраля Ленинский районный суд Кирова повторно признал политика Алексея Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными по «делу «Кировлеса». Ранее суд назначил им… Показать 9 фотографий

«Конечно, сейчас 50% граждан России совсем меня не знают. Откуда им меня знать? Меня не показывали по телевизору в нейтральном контексте с 2005 года», — сказал Навальный FT.

Согласно исследованию, проведенному компанией Навального, больше всего политика поддерживают молодые люди, которые обычно не ходят на выборы, поскольку полностью разочаровались в процессе. «Проблема заключается в том, чтобы привлечь их на избирательные участки», — заключил Навальный.

Накануне в Москве прошел съезд объединенного демократического движения «Солидарность», на котором делегаты приняли заявление о поддержке Навального на президентских выборах.

Источник: РБК

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Кремль назвал странными планы Навального по участию в выборах президента

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [16:25]

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