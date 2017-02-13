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Апелляционный суд оставил убийцу Карины Залесовой за решеткой на 9 лет

Сегодня, 13 февраля 2017 года вступил в законную силу приговор Первомайского районного суда Новосибирска от 31 октября 2016, которым 17-летний подросток признан виновным в убийстве девушки с особой жестокостью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагедия произошла в августе 2015 года в коттедже на ул. Малахитовой в Новосибирске. 16-летняя Карина Залесова пришла в гости к своему бывшему однокласснику Марку Конькову, который жестоко убил девушку несколькими ударами ножа, в том числе в шею.

В тот же день в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан несовершеннолетний, находившийся на месте преступления. В течение суток подростку было предъявлено обвинение в совершении убийства 16-летней школьницы. Вину в убийстве девушки он признал, однако от дачи показаний отказался. По ходатайству следствия в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела были проверены различные версии, в том числе версия о совершении двойного самоубийства несовершеннолетними. Данная версия в ходе расследования не нашла своего подтверждения и опровергается собранными в ходе следствия объективными доказательствами, а именно: заключением судебно-медицинской экспертизы обвиняемого и потерпевшей, осмотрами места происшествия, детализацией телефонных соединений, показаниями свидетелей.

— Стоит отметить, что в ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, в том числе сверстники, одноклассники и педагоги обвиняемого и потерпевшей, произведены многочисленные осмотры и следственный эксперимент, назначено и проведено свыше десятка судебных экспертиз. Впоследствии, с учетом полученных в ходе расследования доказательств, подростку было предъявлено новое обвинение в совершении убийства с особой жестокостью. Как позже установили эксперты, обвиняемый нанес своей жертве не менее 25 ножевых ранений, в том числе с повреждением жизненно важных органов. После предъявления следствием окончательного обвинения, подросток, не отрицая своей вины в убийстве, с квалифицирующим признаком «с особой жестокостью» не согласился, — напомнила официальный представитель СКР в регионе Анастасия Кулешова.

Чтобы проверить вменяемость подростка в отношении инкриминируемого деяния, последнему было проведено три психолого-психиатрические экспертизы, в том числе в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. Сербского, по результатам которых эксперты не выявили препятствий для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.

Суд апелляционной инстанции признал заслуживающим внимание доводы жалоб потерпевших об отсутствии у осужденного раскаяния в содеянном и исключил это обстоятельство из числа смягчающих. Суд исключил указание на мнение потерпевших о назначении строгого наказания.

Новосибирский областной суд признал несостоятельными доводы жалоб защитника осужденного об отсутствии в действиях несовершеннолетнего особой жестокости и нарушении требований уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела. Убийца в суде отказался от последнего слова.

Марку Конькову предстоит отбывать наказание в виде 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии, где одновременно будет наблюдаться и лечиться у психиатра. Кроме того, суд удовлетворил материальные требования потерпевшей стороны, а также взыскал с несовершеннолетнего и его законных представителей в пользу каждого из потерпевших по 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

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Апелляционный суд оставил убийцу Карины Залесовой за решеткой на 9 лет

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [16:05]

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