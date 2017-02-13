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За лай и запах собачьих экскрементов могут выселить из квартиры в Бердске

Жители дома №87 по ул. Ленина в Бердске пожаловались в городскую администрацию на соседей и их собак. Бердчане утверждали, что в подъезде стоит стойкий неприятный запах испражнений животных. А громкий лай не дает покоя ни днем, ни ночью.

Как рассказала начальник отдела ЖКХ и энергетики Татьяна Золотухина, комиссия выехала на место и убедилась, что соседи правы. Жизнь людей невыносима.

— По данному факту администрацией готовится исковое заявление в суд в соответствии с 293-й статьей Жилищного кодекса о выселении с данной квартиры и продаже ее с публичных торгов. То есть, с этой квартирой работа уже проводилась. Собственник был уведомлен о том, что необходимо привести данное помещение в надлежащее состояние, однако реакции не последовало, — отметила Татьяна Владимировна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин порекомендовал привлечь хозяев «нехорошей» квартиры к работе с бездомными животными.

— Если хозяева такие сердобольные и по складу своего характера готовы работать с животными, то, пожалуйста, у нас есть «Надежда». Там волонтерских рук не хватает. Может, это их устроит? Так сказать, перенести свой «центр» (передержки) в «Надежду», и тем самым решить вопрос с соседями.

По словам Золотухиной, это не единственный пример, как одна квартира отравляет жизнь целому дому. Жуткая антисанитария царит в одной из квартир на ул. Рогачева, 11. Жилище полностью забито мусором и отходами.

— Собственники присылали видео, как из этой квартиры расползаются тараканы, — подчеркнула Золотухина.

Владельцу этой квартиры тоже грозит принудительное выселение по суду.

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За лай и запах собачьих экскрементов могут выселить из квартиры в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [16:00]

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