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Почти все россияне друг другу родственники

Ученые из медико-генетического центра Genotek проанализировали генетические данные почти двух тысяч жителей России и обнаружили, что 83% из них объединены родственными связями, сообщает пресс-служба компании.

«Мы провели исследование и выяснили, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт. При этом все данные строго конфиденциальны и защищены системой безопасности личного кабинета. Без согласия клиента мы не разглашаем о нем какую-либо информацию», – рассказывает Валерий Ильинский, генеральный директор Genotek.

Компания Genotek – одна из первых и самых крупных биомедицинских корпораций в России, занимающихся генетическими тестами и ДНК-анализом. По словам пресс-службы, Genotek первой в России начала предлагать услуги по секвенированию генома, и проведенные в компании ДНК-тесты помогли спасти жизни примерно сотни людей, страдающих от редких болезней.

Эти данные специалисты Genotek используют не только в медицинских целях, но и для продвижения науки. Недавно ученые компании выяснили, что геномы примерно 82% россиян являются носителями одной из вариаций гена аппетита FTO, которая делает их предрасположенными к полноте, что может объяснять быстрое распространение эпидемии ожирения по России.

Новую порцию научных данных Ильинский и его коллеги получили благодаря сведениям, накопленным при помощи серии ДНК-тестов, которые Genotek предлагает клиентам для определения их генеалогии, этнических корней и прочих факторов, связанных с происхождением.

Исследование началось в сентябре 2015 года. За это время были изучены геномы 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, 59% из которых были мужчинами и 41% – женщинами. Наибольшее количество образцов биоматериала поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

Для определения родственных связей между участниками опытов ученые анализировали структуру их «отцовских» и «материнских» хромосом, сравнивая индивидуальный рисунок из тысяч мелких «опечаток» в генах, передающихся от родителей к детям. Это позволяет легко отслеживать родственные связи даже в том случае, если людей разделяет десять поколений.

Проанализировав данные, ученые пришли к удивительному выводу: оказалось, что у 83% участников был хотя бы один родственник среди участников этого проекта или в базе данных компании. В исследуемой группе было обнаружено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 – четвертого, 39 и 27 – третьего и второго поколений соответственно. Каждая такая связь указывает на родство между людьми.

Результаты исследования выводятся в личный кабинет клиента и представляют собой своего рода социальную сеть: список найденных родственников с местом проживания, контактными данными и возможностью вести переписку. Кроме того, человек получает данные этнического состава (процентное соотношение 36 национальных групп) и происхождения по отцовской и материнской линиям, выявленные в ходе ДНК-исследования.

Источник: РИА Новости

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Почти все россияне друг другу родственники

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [15:45]

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