Трое специалистов Бердского поисково-спасательного отряда сегодня днем, 13 февраля, прибыли в Алтай на место крушения вертолета «Робинсон». На грузовой платформе они доставили катер на воздушной подушке «Арго», который может двигаться по льду и по воде. Ему предстоит пройти 40 км в поисках обломков воздушного судна и тел людей, которые были на борту во время трагедии.

На 15.10 часов 13 февраля бердчане пока не приступили к работе, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения Николай Ярманов, который тоже находится на месте происшествия. Известно, что ему и его коллегам придется работать в плохих погодных условиях: поверхность водоема сейчас очень неспокойна из-за сильной метели. Глубина озера в районе падения борта достигает 200 м.

— Сейчас ищем место разгрузки, а потом будем определяться по работе. Как нам передали, на Телецком сейчас волна 1,5 метра и минус 16 градусов мороза. Это осложняет ситуацию, — сообщил по телефону Николай Егорович.

Напомним, 12 февраля в 20.20 от очевидца поступила информация о том, что в районе мыса Кокши в озеро Телецкое рухнул вертолет «Робинсон», на борту которого находились пять человек. По уточненным данным, это пилот Дмитрий Ракитский с супругой Еленой, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, парашютист и экстремал Глеб Вореводин и заместитель гендиректора вертолетного центра Мария Козинцева.

Сейчас в районе трагедии работают следственные и надзорные органы и авиационно-спасательная группировка, в которую вошли специалисты из разных регионов России. Вместе с бердскими поисковиками работать в район трагедии прибыли иркутяне, барнаульцы, абаканцы и, конечно, сотрудники местного МЧС. Всего рухнувший вертолет ищут около 250 человек и 40 единиц техники, сообщает главное управление министерства по республике Алтай.

Видео 04.mchs.gov.ru

Источник altapress.ru, находящийся недалеко от места падения вертолета, сообщил, что ночью в районе кордона Кокши было холодно, до -25 градусов. В настоящее время там дует сильный ветер, идет снег. Он также сообщил о густом тумане на озере. Кроме того, в месте падения вертолета из-за сильных ветров образуется эффект аэродинамической трубы. Из-за шторма и этих завихрений на точку, куда упал Robinson, практически невозможно выехать на лодке.

В Росавиации сообщили, что обнаруженный на поверхности Телецкого озера объект невозможно идентифицировать, как тело пассажира упавшего накануне вечером Robinson.

Между тем в МЧС России официально сообщают, что утром члены наземной поисковой группы спасателей нашли обломок, предположительно принадлежавший рухнувшему вертолету.

Специалисты Западно-Сибирского СУ на транспорте запросили документацию у Алтайского государственного природного биосферного заповедника, чтобы уточнить статус заповедной территории. Также следствие устанавливает маршрут рухнувшего вертолета. В СК заявили, что найденные в озере обломки, вероятно, принадлежат разбившемуся вертолету.

Региональный координационный центр поиска и спасания (структура Росавиции) опроверг обнаружение тела женщины после катастрофы вертолета в Горном Алтае. Однако на самом озере плавают фрагменты, предположительно, обшивки воздушного судна.

«Фрагмент плавает на озере, но принадлежность не установлена. На лодке сплавать не могут – волна большая», — сказали в центре.

По предварительным данным МЧС, глубина озера в предполагаемом месте падения вертолета составляет более 200 метров, а ширина — 2 км. В общей сложности в поисковой операции задействованы 250 человек и более 40 единиц техники.

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