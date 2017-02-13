Бердский городской суд 13 февраля освободил от уголовной ответственности мастера строительной компании «Квартал-С» Сергея Моисеева, которого обвиняли в гибели рабочего на стройке.

Напомним, в ноябре 2016 года на голову стропальщика, работавшего на доме №2/3 в 24-м квартале микрорайона Южного, упал кирпич. 59-летний мужчина скончался от тяжелой травмы. Установлено, что кирпич прилетел в него вместе со снегом, который сбрасывали с крыши дома.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительстве, повлекшее смерть человека) завели на мастера строительных и монтажных работ «Квартал-С» Сергея Моисеева. Он был ответственным за безопасность на рабочем месте. Судом установлено, что дом не был огорожен по периметру наружными защитными козырьками, препятствующими падению кирпичей и других стройматериалов.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском суде, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Решением суда Моисеев освобожден от уголовной ответственности.

— Суд в праве прекратить уголовное преследование в отношении лица, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный потерпевшему вред, и назначить лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Моисеевым был возмещен моральный вред семье потерпевшего в сумме 800 тыс. рублей. Суд учел все его характеризующие данные. Поэтому Моисеев освобожден от уголовного наказания. Ему назначен судебный штраф в размере 10 000 рублей, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» представитель суда Наталья Сафронова.

Отметим, что в расследовании трагического случая участвовала трудовая инспекция и отдел труда администрации Бердска.

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