Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов презентует книгу «Время выбора, время действий!», посвященную 100-летию революции. На прошлой неделе начались праздничные мероприятия и из официальной программы юбилея, которая еще будет дополняться. Порядка 50 млн руб. может быть потрачено на проекты, отбором которых займутся фонд «История Отечества», российский Фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и общество «Знание». Заявленная оргкомитетом тема примирения в обществе, по мнению эксперта, не вызывает «ни интереса, ни отторжения», но проигнорировать юбилей власть не могла из опасения, что тема будет использована оппонентами.

Согласно плану, празднование 100-летия революции началось с февраля. Он еще будет дополняться за счет мероприятий из регионов — предложения продолжают поступать. Программа мероприятий была составлена исходя из предложений членов оргкомитета. Его формированием, согласно указу президента, занималось Российское историческое общество (РИО). «В план вошли, конечно, не все предложения членов комитета. Включались прежде всего те, которые не требуют дополнительного финансирования»,— пояснили «Ъ» в РИО. Большая часть мероприятий будет проведена за счет бюджетов тех структур, которые их организуют, сказали «Ъ» участники мероприятий. Какой юбилею революции разработали план

Некоторые проекты будут профинансированы фондом «История Отечества», учрежденным по указу президента в апреле 2016 года, российским обществом «Знание» и российским Фондом фундаментальных исследований. Фонд «История Отечества» уже объявил конкурс, его итоги будут подведены 1 апреля. По сведениям «Ъ», фонды планируют распределить от 8 млн до 10 млн руб. В марте итоги своего конкурса «Революция 1917 года» (был объявлен еще в 2015 году) подведет РФФИ. По словам заместителя начальника управления отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ Владимира Захарова, фонд распределит около 40 млн руб.

Председатель общества «Знание» Любовь Духанина сказала, что на направление «История» в этом году было подано 39 заявок, из которых определено 22 победителя (тема 100-летия революции отдельно не выделялась). Общая сумма, которая выделена на научно-просветительские проекты по всем направлениям,— 34 млн 800 тыс. руб.

Ольга Филина о всеобщей растерянности перед юбилеем революции

Некоторые организации стали готовиться заранее. Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) весь 2016 год публиковал статьи о революции в журнале «Историк». В рамках плана мероприятий институт презентует две книги — «Сто лет революции: 1917-2017. От стихии к управляемому хаосу» и «Идеальный шторм: технология разрушения государства». Тираж обоих изданий — 2 тыс. экземпляров (на них будет потрачено порядка 300 тыс. руб.). «Это тот максимум, который можно эффективно и быстро реализовать»,— пояснили в ИСЭПИ.

В феврале должен начаться цикл онлайн-лекций «По событиям 1917 года», подготовленный Фондом исторической перспективы (возглавляет депутат Госдумы четвертого созыва Наталья Нарочницкая). В 2016 году фонд выиграл один из президентских грантов на 15 млн руб. (оператор «Национальный благотворительный фонд»). В заявке говорилось, что проект «Российско-европейский политический практикум» включает в себя десять онлайн-лекций по актуальным проблемам мировой политики, восемь выездных лекций, проведение конкурса научных работ молодых ученых, а также работу интернет-портала. Часть этих денег будет использована на организацию мероприятий в рамках 100-летия революции, сказала руководитель научно-просветительских и культурных программ фонда Елена Рудая. По ее словам, студентам, аспирантам и преподавателям РГГУ прочтут пять лекций, с помощью которых слушатели должны будут разобраться, «правильно ли говорить, что 1917 год — это обрушение русской государственности». После этого лекции сначала будут выложены на сайте фонда, а в марте тиражом 500 тыс. экземпляров выйдет книга «Русская государственность. Формирование кризиса возрождения». Почему юбилей 1917 года признан поводом не для праздника, а для осмысления

В марте начнутся мероприятия, посвященные 100-летию ледокола «Красин» (до 1927 года — «Святогор»), подготовленные Музеем Мирового океана. Замдиректора по развитию музея Алексей Буданов сказал, что «ледокол прославился благодаря спасению экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году», но также с ним связана и «вся история Страны Советов — ледокол принимал участие во всех ее жизненных циклах». В апреле можно будет увидеть выставку «Фабрика лозунгов», ее организацией занимается музей политической истории России. Автор выставки Маргарита Самойлова сказала, что «концепция выставки в стадии написания», но в музейных фондах имеется «богатейшая коллекция лозунгов». На примерах агитационно-пропагандистской работы авторы хотят «проследить развитие социума». А экспозиция «Женщины и революция», по словам ее автора Александра Смирнова, расскажет о «ярких женских фигурах на политической арене»: «Революцию в основном писали мужчины-историки, но в 1917 году женщины получили равноправие и избирательное право».

В свою очередь, Институт российской истории РАН подготовит фундаментальное исследование «Российская революция 1917 года: власть, общество, культура». Как пояснил директор института Юрий Петров, «исследование академическое, сугубо исследовательское, его разрабатывали три года, и над ним работало более 30 авторов». Темой изучения стало «влияние революции на социальные процессы в обществе». Осенью должна пройти конференция генеральной ассамблеи Международного комитета исторических наук. Важнейшие документы, касающиеся Октябрьской революции, все еще засекречены

Своя программа празднования 100-летия революции у КПРФ — партия создала специальный юбилейный комитет. В него вошли главный редактор «Советской России» Валентин Чикин, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, партийцы, депутаты (возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов). От привычных для себя форматов коммунисты решили не отходить.

В конце 2016 года в редакции газета «Правда» открылась серия юбилейных круглых столов. В первом из них, под названием «Ленинская теория империализма и современный мир», принял участие Геннадий Зюганов. В марте коммунисты посвятят пленум ЦК «вопросам борьбы с антисоветизмом и русофобией». «Пик юбилейных торжеств», как называют это в партии, придется на ноябрьские дни. Ожидается 19-я международная встреча коммунистических и рабочих партий, а 7 ноября «по всей стране пройдут торжественные заседания и вечера, праздничные демонстрации и митинги», говорил зампред ЦК по идеологии Дмитрий Новиков на заседании юбилейного комитета.

Никто из организаторов юбилейных мероприятий пока не обозначил цели, которой должно поспособствовать отмечание 100-летия. Геннадий Зюганов говорил, что в год 100-летия «Великого Октября» нужно взять «все лучшее из нашей истории и уверенно двигаться вперед». На первом заседании официального оргкомитета в качестве главной идеи выдвигалась тема примирения. «Непреодоленное разделение общества на красных и белых — публицистический миф, который периодически подбрасывается власти. У общества риторика национального примирения не вызывает ни отторжения, ни интереса,— говорит политолог Михаил Виноградов.— Большинство современников сегодня не знают, участвовали ли их предки в Гражданской войне, и если да, то на чьей именно стороне. По сути, как «главная» война сейчас позиционируется Вторая мировая. Все, что было до этого и после, малоинтересно».

По мнению эксперта, власти «переживали, что юбилей может использоваться кем-то из оппонентов — коммунистами или либералами, которые могли бы использовать тему падения тирании». «Но ни тем, ни другим это не нужно»,— считает господин Виноградов.

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