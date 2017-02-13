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Развитие человека начинается с его первых лет жизни. Сознательные родители задумываются, с какого возраста и на какие занятия может ходить их ребенок. Мы исследовали кружки и центры детского развития, которые принимают ребятишек с 2 лет и младше.
Если вашему малышу 2 года, он уже может посещать класс развития «Я сам», обучаться первым па в танце, живописи, иностранному языку, игре в шахматы, боевым искусствам. И многому другому. Знакомьтесь и записывайтесь:
Школа танца Parallel’
Детская хореография с 3-4 лет Break dance с 3-4 лет Pole Dance kids с 5 лет Эстрадный танец с 5 лет Мама + малыш vk.com/parallelschool parallel.vesberdsk.ru Студия танца Parallel’ Бердск, Боровая 4/6 8-923-239-7690
Центр детского развития «Дракоша»
Монтесори от 10 месяцев до 2 лет «Я сам» с 2-3 лет Игровая хореография с 3 лет ИЗО студия с 3 лет Игровой английский с 3 лет vk.com/luntikberdsk1 drakosha.vesberdsk.ru 2-33-30; 8-913-774-43-00 , ул. Ленина, 13А
Школа танцев Exclusive
Современный танец с 2,5 лет Акробатика с 2,5 лет Игровой танец с 2,5 лет vk.com/exclusivedanza Ленина 94, 4этаж 8-953-88-11-007
Клуб боевых искусств «КЭМПО»
Специально для детей дошкольного возраста сформированы группы общефизического развития, где нагрузка дозирована соответственно особенностям их возраста.
vk.com/kempoclub?w=wall-9035084_723 vk.com/kempoclub ул.Линейная, 5/8, Школы №13, 9 т. 8-913-932-22-87, 8-913-956-76-56
Детский центр «Мир маленького гения»
Направления от 2 до 7лет: -Робототехника LEGO -Ментальная арифметика -Английский язык по методике В.Н. Мещеряковой -Эйдетика для малышей -Творилка-говорилка -Чтение по методикам Полякова, Зайцева и Буракова vk.com/mir_genius mir-genius.ru Бердск, ул. Островского, 122 (вход с правого торца) тел. 8-913-724-15-55
ул. Лелюха, 13, т. 8-913-37-27-357 vk.com/nirvana_dance_nsk vk.com/nirvanadance
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