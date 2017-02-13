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Замерзшие фекальные воды в Микрорайоне Бердска посыпали песком

Коммунальщики ликвидируют последствия аварии в канализационном колодце. 11 февраля из-за подпора фекальные стоки вылились на на дорогу по улице Лунной в Микрорайоне Бердска. Жители до сих пор жалуются на зловонный запах.

Как сообщили 13 февраля в Комбинате бытовых услуг сообщили, что после аварии стоки переключили на другую ветку. Коллектор, где образовался подпор, временно перекрыли.

— Как только морозы отпустят, начнем устранять подпор, — отметили в КБУ.

Замначальника УЖКХ Владимир (Юрьевич) Захаров доложил, что подмерзшие сточные воды на дороге посыпаны песком.

— Температура очень отрицательная. Но как будет оттаивать, пройдет грейдер. А так — ездить можно.

«Катастрофических» ям и промывов, по словам Владимира Юрьевича, на дороге нет. Ситуация не чрезвычайная.

Добавим, что подобная авария произошла в выходные и в Новом поселке на ул. Парижской коммуны. Стоки полились подвал жилого дома из-за подпора в канализации. Аварию устранили оперативно.

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Замерзшие фекальные воды в Микрорайоне Бердска посыпали песком

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [14:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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