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Коммунальщики ликвидируют последствия аварии в канализационном колодце. 11 февраля из-за подпора фекальные стоки вылились на на дорогу по улице Лунной в Микрорайоне Бердска. Жители до сих пор жалуются на зловонный запах.
Как сообщили 13 февраля в Комбинате бытовых услуг сообщили, что после аварии стоки переключили на другую ветку. Коллектор, где образовался подпор, временно перекрыли.
— Как только морозы отпустят, начнем устранять подпор, — отметили в КБУ.
Замначальника УЖКХ Владимир (Юрьевич) Захаров доложил, что подмерзшие сточные воды на дороге посыпаны песком.
— Температура очень отрицательная. Но как будет оттаивать, пройдет грейдер. А так — ездить можно.
«Катастрофических» ям и промывов, по словам Владимира Юрьевича, на дороге нет. Ситуация не чрезвычайная.
Добавим, что подобная авария произошла в выходные и в Новом поселке на ул. Парижской коммуны. Стоки полились подвал жилого дома из-за подпора в канализации. Аварию устранили оперативно.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [14:10]
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