Отделом по расследованию особо важных дел республиканского управления следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего директора одной из компаний, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств).

По данным следствия, на протяжении двух лет в 2015-2016 годах руководитель компании, занимавшейся реализацией технических газов, применяемых в промышленности, в нарушение предусмотренного порядка регистрации лекарственных средств начал вырабатывать и продавать под видом «кислорода медицинского» в лечебные учреждения Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области кислород, получаемый из сжиженного технического газа.

Указанная незаконная деятельность сопровождалась подделкой документов, которые придавали поставкам кислорода видимость легальных. За указанный период в результате незаконной деятельности по продаже в медицинские учреждения кислорода в крупных объемах компания получила доход в сумме около 82 млн рублей.

После начала проверок руководитель, по версии следствия, желая скрыть свою незаконную деятельность, сменил регистрацию компании в налоговом органе, переведя ее в Санкт-Петербург. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски и выемки, направленные на сбор полной доказательственной базы. Помимо этого следствием совместно с органами Росздравнадзора приняты меры для того, чтобы процесс обеспечения лечебных учреждений кислородом не был нарушен и прерван.

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