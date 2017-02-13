USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Отделом по расследованию особо важных дел республиканского управления следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего директора одной из компаний, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств).
По данным следствия, на протяжении двух лет в 2015-2016 годах руководитель компании, занимавшейся реализацией технических газов, применяемых в промышленности, в нарушение предусмотренного порядка регистрации лекарственных средств начал вырабатывать и продавать под видом «кислорода медицинского» в лечебные учреждения Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области кислород, получаемый из сжиженного технического газа.
Указанная незаконная деятельность сопровождалась подделкой документов, которые придавали поставкам кислорода видимость легальных. За указанный период в результате незаконной деятельности по продаже в медицинские учреждения кислорода в крупных объемах компания получила доход в сумме около 82 млн рублей.
После начала проверок руководитель, по версии следствия, желая скрыть свою незаконную деятельность, сменил регистрацию компании в налоговом органе, переведя ее в Санкт-Петербург. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски и выемки, направленные на сбор полной доказательственной базы. Помимо этого следствием совместно с органами Росздравнадзора приняты меры для того, чтобы процесс обеспечения лечебных учреждений кислородом не был нарушен и прерван.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [13:45]
[15:20] Шторм на Телецком озере мешает спасателям из Бердска поднять разбившихся в ...
[14:45] За смерть стропальщика от удара кирпичом на стройке 800 тыс. рублей заплати...
[14:35] На 50 млн рублей отпразднуем 100-летие революции
[15:20] Шторм на Телецком озере мешает спасателям из Бердска поднять разбившихся в ...
[14:45] За смерть стропальщика от удара кирпичом на стройке 800 тыс. рублей заплати...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный