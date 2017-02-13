Честность, доброта и надежность — качества, на которые ориентируются женщины при выборе потенциальных спутников. Мужчины ценят в женщинах красоту, ум и искренность. Такие данные приводит ВЦИОМ, узнавший о предпочтениях граждан накануне Дня святого Валентина. Социологи отмечают, что россияне, как и прежде, чаще всего знакомятся в общей дружеской компании (37%) и на работе или учебе (28%).

Мужчины ценят в женщинах

Из соцопроса следует, что главное достоинство женщины — красота. Так ответили 27% респондентов. Следующим по популярности ответом стал ум (17%), затем идут искренность и честность (15%). Доброта, хозяйственность, верность, порядочность и понимание — также в приоритетах, однако их ценят меньше. А ласка, мудрость, простота и послушание важны лишь для 1% мужчин. При этом 12% затруднились ответить на вопрос социологов, а 10% признались, что ценят в женщинах — «что-то другое».

Психолог Анетта Орлова полагает, что такие данные — результат социальных ожиданий респондентов.

— Сегодня мода сильно изменилась, и если раньше мужчине достаточно было, чтобы женщина была просто красивая, то со временем требования повысились, и женщина в глазах мужчин должна быть не только красивой, но и социально успешной. И вместе с этой модой начинают цениться те черты, которые к этому приводят. Поэтому те самые 17% респондентов, которые ценят в женщине ум, скорее всего, это как раз та категория мужчин, которая очень ориентирована на то, чтобы гордиться не только внешностью своей женщины, но и умом, — отметила Анетта Орлова.

Женщины ценят в мужчинах

Для большинства женщин (23%) в мужчине главное — честность. За ней следуют доброта (20%) и надежность (16%). Такие качества, как порядочность, мужественность, трудолюбие, работоспособность, ум и интеллект, интересуют женщин куда меньше. В числе самых непопулярных — опрятность, чистоплотность, выдержка, здоровье, искренность, решительность, справедливость, отзывчивость и самодостаточность.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что результаты опроса «еще раз подтверждают раздвоенность женского сознания».

— Потому что честных и добрых любят на словах, а тянутся к негодяям. На самом деле идеальный образ и реальный выбор часто расходятся. На словах все любят добрых, честных и красивых, а выбирают прямо противоположное, — пояснил эксперт.

Он отмечает, что даже если все эти качества собрать в нужных пропорциях в одном мужчине, вряд ли он будет самым востребованным у женщин.

— Я думаю, что как раз всем понятна и абсолютно ощутима разница между идеалом и реальной жизнью. На самом деле инстинкты и разум могут расходиться, — добавил он.

Место для знакомства

Знакомиться, по мнению большинства россиян, лучше всего в кругу общих друзей (43%). Так же они рассуждали и в 2013 году, но тогда этот показатель был еще выше — 63%. Второе удачное место для знакомств — работа или учеба (в 2013 году — 49%, в этом году — 26%). На третьем месте — клубы по интересам (18%). По сравнению с 2013 годом с 9 до 17% выросла доля тех, кто полагает, что искать вторую половинку следует на концертах и в театрах. Меньше всего граждане РФ хотели бы завязать знакомство в кинотеатре (2%) и в транспорте (4%).

Что касается тех, кто уже нашел вторую половину, большинство россиян встретило своих спутников в общих компаниях (37%), среди коллег и одноклассников (28%) и прохожих (9%). Меньше всего пар сложилось в библиотеках, спортклубах, на концертах и в театрах — по 1%.

Аналитик ВЦИОМа Иван Леконцев рассказал, что в поисках и выборе потенциальных партнеров россияне стали немного требовательнее. По его данным, за четыре года снизился интерес к кругу «таких же, как они сами» друзей-коллег. И немного вырос — к знакомствам с людьми, посещающими места, где можно духовно и культурно развиваться (театры, концерты, библиотеки).

— Однако здесь не стоит обольщаться: желания и мечты — это одно, а реальность — другое. Россияне всё равно знакомятся с похожими на себя людьми в тех местах, где постоянно бывают. Аналогичная ситуация с желаемыми качествами у мужчин и у женщин: мы мечтаем об идеальных, но влюбляемся в тех, кто рядом, — в живых людей со своими достоинствами и недостатками, — рассказал социолог.

Источник: Известия

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