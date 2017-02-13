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На еженедельной городской планерке 13 февраля мэр Бердска Евгений Шестернин представил всем нового начальника отдела связей с общественностью и пресс-центра администрации. Эту должность официально 10 февраля заняла Анна Чекмазова, работавшая последнее время в управлении образования.
38-летняя Анна Владимировна имеет высшее педагогическое образование. Она работала учителем русского языка и литературы. Затем трудилась в Центре развития образования и Городском центре детского творчества. Позже возглавила отдел образования в управлении образования и молодежной политики. Со СМИ ей уже приходилось взаимодействовать — в качестве респондента. Опыта работы в медиасфере у нее нет. Но пробовать себя в пиаре Анна Владимировна не боится:
— Заступать на новую должность не страшно. К новому интересно приступать. Ответственность, конечно, большая. Вот за это я переживаю.
Основная задача перед новым чиновником — усилить и расширить взаимодействие с общественностью и СМИ. Особое внимание будет уделяться поддержке ТОСов и развитию землячества.
— Положение об ООСиПЦ не изменилось с последних кадровых решений. Наш отдел так же будет заниматься реализацией муниципальных программ. Это информирование населения о деятельности структурных подразделений и муниципальных учреждений города Бердска. Это взаимодействие со СМИ, создание благоприятного имиджа администрации. Кроме того, это программа, направленная на взаимодействие с организациями, ТОСами и инициативными гражданами, — рассказала Анна Чекмазова.
В ближайшее время Анна Владимировна намерена встретиться с представителями бердских СМИ и обсудить, как будут развиваться отношения журналистов и власти. Консультационные встречи пройдут и с общественниками.
Напомним, в феврале 2017-го администрацию покинула прежний начальник ООСиПЦ Елена Мочалова. Она не проработала в Бердске и года. Уволилась Елена Борисовна по собственному желанию. Однако известно, что к ее работе были нарекания как со стороны журналистов, так и со стороны ее непосредственного руководства.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [13:30]
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