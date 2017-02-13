Всего один репост в интернете может круто изменить жизнь человека – посадить его за решетку. Именно так произошло с Евгенией Чудновец, резонансное дело которой стало поводом к проведению круглого стола Комиссией ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», воспитательница из Екатеринбурга поделилась в интернете трехсекундной видеозаписью, на которой вожатые летнего лагеря издеваются над ребенком.

На примере ее уголовного дела участники круглого стола рассмотрели целый спектр существующих в данной сфере проблем действующего законодательства и правоприменения.

Стенограмму заседания передадут в Общественный совет Роскомнадзора, а также лично Генпрокурору РФ. Кроме того, глава Комиссии ОП РФ по безопасности Антон Цветков призвал ряд ведомств подготовить разъяснительные материалы о правилах размещения информации в соцсетях.

По словам Евгении, она хотела, чтобы через репост на этот случай обратили внимание правоохранители, однако в результате сама получила реальный тюремный срок за «распространение детской порнографии». Эта статья не предусматривает условного наказания. В ноябре суд приговорил активистку к пяти месяцам тюрьмы. Приговор вызвал не меньший общественный резонанс, чем само видео, попавшее в интернет.

Антон Цветков отметил, что не видит в действиях Евгении Чудновец социальной опасности и не понимает, в чем была необходимость ее изоляции от общества. «Мы всегда говорим о том, что есть необходимость арестовывать людей, применять к ним реальную норму наказания, когда есть социальная опасность», – напомнил Цветков.

В связи с этим обсуждалась проблема отсутствия ответственности судей, выносящих заведомо несправедливый приговор.

«Крайне важно организовать деятельность правоохранительных органов таким образом, чтобы профессионалов было больше, чем непрофессионалов, случайных людей и предателей. Чтобы система сама их выдавливала. Кроме того, задача общественности – вынести свои предложения судам, не вмешиваясь в их работу», – отметил Цветков. Также говорилось о необходимости вернуть такую практику, как надзор за следствием.

В режиме конференцсвязи выступили член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители ОНК в Свердловской области и гражданский муж Евгении Андрей Мясников.

Владимир Винницкий, говоря о привлечении к уголовной ответственности за распространение порнографии, отметил, что стандарты, которые давали возможность ранее возбуждать уголовные дела, значительно видоизменились, поскольку сдвинулись оценочные понятия и критерии порнографии.

«Раньше на предмет порнографии рассматривались художественные фильмы, входящие в арсенал мировой классики. Сегодня телевизионные каналы демонстрируют такое, что не приснилось бы любому эксперту, оценивающему то или иное произведение. Согласно своему определению, порнография, во-первых, должна вызывать низменные чувства, а во-вторых, ее распространитель должен иметь специальный умысел, чтобы вызвать их у определенного круга лиц.

Очевидно, что в случае с Чудновец мотивом было вызвать такую реакцию, как возмущение. Наша задача – этим дискурсом не только защитить конкретного человека, но и в дальнейшем предотвратить возникновение подобных случаев. Иначе можно причислить к порнографической информации и статую «писающего мальчика», – отметил Винницкий.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала о посещении Евгении местной ОНК. По мнению руководства следственного изолятора, она вела себя примерно. «Когда ее спросили, почему она решила поделиться этим видео, она сказала, что испытала шок, увидев эти кадры. Абсолютно непонятно решение судебной системы, что человек, который испытал шок от такого, оказался за решеткой, а разместивший эти кадры остался на свободе. Мы разъяснили Евгении ее наказание и то, какие варианты действий у нее есть, чтобы ускорить процедуру помилования», – отметила Татьяна Мерзлякова.

В частности, вопрос обсудили с губернатором, который высказал готовность обратиться в администрацию Президента РФ с просьбой о помиловании Чудновец.

Представитель ОНК Свердловской области Елена Слабко, которая посещала Чудновец в СИЗО, отметила, что девушка находится в подавленном

состоянии. Она не высказывает особых жалоб, но совершенно не понимает своего нахождения там. С ней необходимо поработать психологам.

Муж Евгении Андрей Мясников, помимо прочего, отмечал необходимость разграничения понятий «репост» и «распространение».

«Репост – это безобидный жест, возможность высказать точку зрения. Тот, кто делает репост, не является автором контента и не имеет доступа к нему. Репост – мгновенная возможность поделиться уже существующей информацией, которая была размещена заранее, и совершенный абсурд – привлекать за это к ответственности. Оставлять лайки – это не преступление», – отметил муж Евгении.

Антон Цветков отметил, что все же следует аккуратнее относиться к кнопке «нравится» и репостам, поскольку грань, конечно же, существует. Речь идет о распространении террористической информации. Он также призвал представителей ОНК, посещающих «резонансных заключенных», не упускать из виду и обычных, чьи права в местах заключения чаще не соблюдаются из-за отсутствия столь пристального внимания общественности.

Цветков также призвал ряд ведомств подготовить разъяснительные материалы о правилах размещения информации в соцсетях.

«Рекомендуем МВД России, Следственному комитету, Генеральной прокуратуре подготовить разъяснительные материалы, инфографику, которые разместить в сети Интернет и соцсетях, – что можно, что нельзя. Это очень важно», – отметил председатель Комиссии ОП РФ.

По его словам, очень важно со стороны государства проводить соответствующую разъяснительную работу с пользователями социальной сети, поскольку сейчас это направление полностью отсутствует.

Инициативу поддержал Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. По его словам, целесообразно было бы провести соответствующее тестирование для школьников.

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