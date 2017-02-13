Семье Алексеевых из непризнанного микрорайона Юго-Западного в Бердске впору заказывать новую вывеску на фасад своего дома. Старую табличку с непроизносимым названием местности «Российская Федерация, Новосибирская область, город Бердск, территория, изъятая из земель подсобного хозяйства ВЦСПС для организации крестьянского хозяйства, дом 17» можно снять. Отныне они будут жить по более привычному слуху адресу: ул. Стартовая, 17. О долгожданных переменах «Курьер. Среда. Бердск» рассказал сегодня, 13 февраля, Константин Алексеев.

— Сегодня (13 февраля — прим. ред.) с утра позвонили: «Вот, вам надо приехать до 12 часов и получить постановление об изменении адреса». И мы сегодня взяли постановление, в котором сказано: «Изменить «Территорию, изъятую из земель подсобного хозяйства и так далее» на «Стартовую, 17». Сейчас поедем в УФМС, будем менять прописку, — делится новостями Константин Борисович.

Напомним, рекордные адреса из 138 знаков жителям микрорайона-призрака бердские чиновники присвоили почти год назад, весной 2016 года. С тех пор они боролись за право жить на улице Стартовая, как именуют ее между собой. Но администрация Бердска стояла на своем: «человеческий» адрес микрорайоновцам она намерена дать лишь после того, как те за свой счет подготовят проект застройки Юго-Западного.

Видео Ксении Гореловой

Чета Марины и Константина Алексеевых считает, что добиться своего им помогло обращение к полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло. О своей беде обладатели адреса-рекордсмена поведали ему в декабре 2016 года. И, по словам Константина, он встал на их сторону. «Администрации Бердска рекомендовано сделать поправку и изменить адрес», — приводят суть ответа от полпреда микрорайоновцы.

На диалог с жителями воздвигнутых на землях крестьянского хозяйства частных имений готова пойти и администрация. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в начале февраля 2017 года уже несколько лет противостоящие стороны встретились за столом переговоров. Власть заявила, что не винит собравшихся в том, что их ввели в заблуждение и продали сельскохозяйственные участки как жилые. В итоге было решено создать рабочую группу, в которую войдут чиновники и местные жители, чтобы быстрее сделать микрорайон обитаемым — уже на бумаге.

Алексеевы предполагают, что достойное название своего места жительства получили и их соседи, но пока они даже не успели с ними встретиться. Сейчас они заняты подготовкой всех необходимых документов для перепрописки по новоиспеченному адресу. Супруги уверены, что уже несколько лет могли бы жить под вывеской «Стартовая, 17», если бы не упрямство и проволочки бердской мэрии.

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