В Новосибирской области завершился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Имена лучших молодых профессионалов по 43 компетенциям были названы 10 февраля в ходе торжественной церемонии закрытия чемпионата, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В течение недели все мы с удовольствием наблюдали за вашей работой, мастерством выполнения заданий – вы уже все профессионалы, которых, уверен, ждет блистательная карьера. Выражаю благодарность образовательным учреждениям, принявшим на своих площадках конкурсантов – чемпионат проведен на высоком уровне», — отметил заместитель министра – начальник управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования минтруда Новосибирской области Андрей Головнин.

Слова благодарности организаторам, участникам и экспертам выразил и заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук.

Победители регионального чемпионата в Новосибирской области отправятся на отборочные соревнования перед финалом V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), который пройдет в Краснодаре в 2017 году. Победители и призеры финала V Национального чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной Worldskills Russia, из которого впоследствии сформируется команда лучших представителей сборной, которым предстоит отстоять честь российского флага на мировом чемпионате Worldskills в Абу-Даби, который продет с 14 по 19 октября 2017 года.

Справка

В рамках Регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» Новосибирской области проходили соревнования по 43 профессиональным компетенциям. Это – компетенции строительной сферы, сфер информационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг, обслуживания гражданского транспорта и др.

Были представлены также пять презентационных компетенций: «управление железнодорожным транспортом», «моушн-дизайн», «интернет вещей», «преподавание музыки в школе», «производственная сборка изделий авиационной техники».

Также впервые в рамках регионального чемпионата проходили соревнования школьников 10-17 лет – Джуниорскиллс. Ребята соревновались по 14 компетенциям.

Участниками соревнований стали свыше 340 человек. Их работу оценивали порядка 370 экспертов.

Новосибирская область присоединилась к движению «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2013 году. За это время регион завоевал 20 медалей и подготовил 8 золотых медалистов, а также представил 10 кандидатов в национальную сборную Worldskills Russia. В их число вошли трое учащихся учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области, показавших лучшие результаты на региональных чемпионатах и в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), а также принявших участие в мировом чемпионате Worldskills Competition-2015 в бразильском городе Сан-Паулу в составе национальной сборной России.

Призеры из Бердска:

Мехатроника III место: Блукке Евгений Вадимович / Кривенко Денис Викторович, Бердский электромеханический колледж

Сухое строительство и штукатурные работы II место: Пятин Дмитрий Юрьевич, Бердский политехнический колледж

Полимеханика и автоматика III место: Богачев, Илья Дмитриевич, Бердский электромеханический колледж

Медицинский и социальный уход II место: Курбатова, Светлана Геннадьевна, Бердский медицинский колледж

Новости smi2.ru