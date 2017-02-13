В сквере у Исаакиевского собора в час дня в соскресенье, 12 февраля, началась акция протеста против передачи храма РПЦ, которая в последний раз проходит в формате встречи депутатов ЗакСа с избирателями. Ранее парламент Петербурга принял решение о том, что впредь встречи народных избранников с избирателями будут проходить только при согласовании с исполнительной властью.

Как передает «Фонтанка», перед собравшимися выступили парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник. Стоя на скамейках, они заявили, что будут добиваться референдума. По словам оппозиционных политиков, в документе первый вопрос должен быть сформулирован так: «Считаете ли вы, что губернатор должен отказать в передаче Исаакиевского собора РПЦ?». Вторым вопросом, по мнению Вишневского, должен быть вопрос о доверии горожан губернатору Георгию Полтавченко.

По оценке журналистов, в сквере у Исаакия собралось больше тысячи участников акции. Полиция не мешала ее проведению.

В мероприятии среди прочих принимали участие Наталья Евдокимова – ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга, советник уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, а также правозащитник Юрий Вдовин.

Справка

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «вопрос решен». (При этом в 2015 году градоначальник ответил отказом на аналогичный запрос епархии.) Согласно подготовленному в Смольном плану-графику, храм переходит в безвозмездное пользование Церкви на 49 лет.

«Исаакиевский вопрос» взбудоражил общественность и вызвал жаркие дискуссии противников и сторонников этого решения. Ряд городских депутатов, в числе которых — известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что распоряжение КИО, которое оспаривают оппозиционеры, не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Тем временем Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 210 тысяч подписей.

Воспротивившиеся «спекулирующим на теме Исаакиевского собора» ректоры петербургских вузов 7 февраля подписали в ЗакСе обращение с просьбой завершить передачу собора к Пасхе, то есть к 16 апреля. Впрочем, вскоре некоторые подписавшиеся от своих автографов открестились: кто-то ушел с заседания раньше, кто-то «не подписывал и не читал». А руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий заявил, что письмо подсунули ректорам, когда те потеряли бдительность.

28 января на Марсовом поле прошла акция, связанная с передачей Исаакиевкого собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. На акцию сторонников передачи собора в этот же день собралось несколько десятков человек.

Верующие заявили о намерении провести 12 и 19 февраля два крестных хода вокруг собора, инициатором которых стал депутат Госдумы Виталий Милонов. Храм предполагается взять в живое кольцо в рамках встречи депутатов Законодательного собрания с избирателями (Это будет последнее мероприятие в формате встречи с законодателями, потому что после массового схода на Марсовом поле парламентарии-единороссы решили приравнять такие акции к митингам, требующим согласования властей.).

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