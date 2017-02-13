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Фильм «Ла-ла Лэнд» признан лучшим в 2016 году

«Ла-ла Лэнд» победил в номинации «Лучший фильм года» по версии BAFTA. Автор фильма Дэмьен Шазелл и актриса Эмма Стоун также получили главные награды в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль»

Мюзикл «Ла-ла Лэнд» получил главную награду ​премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). «Ла-ла Лэнд» был признан лучшим фильмом 2016 года, сообщает Reuters.

Церемония вручения кинонаград проходит в Лондоне. Режиссер фильма Дэмьен Шазелл получил награду имени Дэвида Лина за лучшую режиссуру, передает The Hollywood Reporter.

Актриса Эмма Стоун, которая сыграла в мюзикле главную роль, также была признана лучшей исполнительницей женской роли. Однако обладателем награды в номинации «Лучшая мужская роль» стал не напарник Стоун по фильму, актер Райан Гослинг, а Кейси Аффлек, который сыграл в драме «Манчестер у моря».

В номинации «Лучшая операторская работа» победил оператор «Ла-ла Лэнда» Линус Сандгрен, а обладателем награды в номинации «Лучший оригинальный сценарий» стал Кеннет Лонерган за фильм «Манчестер у моря». Композитор «Ла-ла Лэнда» Джастин Хервиц также получил награду на премии BAFTA.

Ранее режиссер мюзикла Дэмьен Шазелл получил главную награду Гильдии режиссеров США. Гильдия продюсеров США назвала картину лучшим фильмом 2017 года.

«Ла-ла Лэнд» номинирован 14 раз на премию «Оскар» и является, как писал Reuters, фаворитом в борьбе за получение наград. Кроме этого, мюзикл получил семь премий «Золотой Глобус», что стало рекордом.

Источник: РБК

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Фильм «Ла-ла Лэнд» признан лучшим в 2016 году

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [12:20]

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Курьер.Среда.Бердск

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