В пятницу поздним вечером в Бердске произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает управление ГИБДД по Новосибирской области, 10 февраля в 23.30 у дома №1 на ул. Ленина столкнулись «Тойота Корона Премио» и «Тойота Спринтер».

За рулем первой иномарки находилась 32-летняя автоледи, второй управлял 23-летний мужчина.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, пострадали женщина-водитель и пассажир «Спринтер» — молодой мужчина. Оба получили телесные травмы в виде ушибов и ссадин.

Всего за эти сутки в Новосибирской области произошло 3 ДТП, в которых пострадало четверо человек. Зарегистрировано 204 ДТП с материальным ущербом.

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