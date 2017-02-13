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Требуется Seo-копирайтер

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Seo-копирайтер

Должностные обязанности: — Внутренняя и внешняя оптимизация сайта — SEO-копирайтинг, написание продающих текстов на сайт, подборка инфоповодов — Работа с мультимедиа — Уникальность контента — Анализ и оптимизирование рекламного размещения — Мониторинг и анализ поисковой активности посетителей сайта — Активная коммуникативная работа с клиентами — Регулярная, понятная, читабельная отчетность перед руководителем

— Работа с клиентами и партнерами

Требования: — Опыт работы в сфере SEO с подтвержденными, успешными кейсами (от 1 года) — Важен богатый опыт копирайтинга – умение легко и быстро писать тексты в разных стилях и форматах – от пресс-релизов до постов — Умение генерировать визуальный контент и грамотно его подавать — Грамотный русский язык — Творческое мышление, способность продумывать и реализовывать нестандартные кейсы — Готовность к самостоятельной работе‚ интерес к интернет-среде‚ ответственность‚ инициативность — Коммуникабельность и дружелюбие

Условия: — Испытательный срок 2 месяца — Оформление согласно ТК РФ — Достойная заработная плата — Полная занятость, полный день — Мы предлагаем работу в дружном коллективе, возможность самореализации, роста и развития вместе с компанией — Житель Бердска

Резюме высылать на bkurer@mail.ru  с указанием в теме Отклик на вакансию копирайтера 

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Требуется Seo-копирайтер

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [12:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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