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Seo-копирайтер
Должностные обязанности: — Внутренняя и внешняя оптимизация сайта — SEO-копирайтинг, написание продающих текстов на сайт, подборка инфоповодов — Работа с мультимедиа — Уникальность контента — Анализ и оптимизирование рекламного размещения — Мониторинг и анализ поисковой активности посетителей сайта — Активная коммуникативная работа с клиентами — Регулярная, понятная, читабельная отчетность перед руководителем
— Работа с клиентами и партнерами
Требования: — Опыт работы в сфере SEO с подтвержденными, успешными кейсами (от 1 года) — Важен богатый опыт копирайтинга – умение легко и быстро писать тексты в разных стилях и форматах – от пресс-релизов до постов — Умение генерировать визуальный контент и грамотно его подавать — Грамотный русский язык — Творческое мышление, способность продумывать и реализовывать нестандартные кейсы — Готовность к самостоятельной работе‚ интерес к интернет-среде‚ ответственность‚ инициативность — Коммуникабельность и дружелюбие
Условия: — Испытательный срок 2 месяца — Оформление согласно ТК РФ — Достойная заработная плата — Полная занятость, полный день — Мы предлагаем работу в дружном коллективе, возможность самореализации, роста и развития вместе с компанией — Житель Бердска
Резюме высылать на bkurer@mail.ru с указанием в теме Отклик на вакансию копирайтера
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [12:05]
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