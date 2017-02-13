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Более 3630 школ и детсадов закроют за год в селах России

В Москве оптимизация учебных заведений в рамках реформы образования продолжалась пять лет. Теперь в столице нет отдельных общеобразовательных школ, нет детских садов, домов творчества детей и юношества, нет районных и окружных управлений образования. Вместо всего этого созданы территориальные образовательные комплексы — ТОКи.

В регионах же оптимизация только началась и проходит в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 апреля 2014 года о плане мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки до 2018 года». И главное в этих образовательных дорожных картах — ликвидация школ и детских садов, которые региональные власти посчитают неэффективными.

До 2018 года планируется закрытие 3639 школ и детских садов в селах, передает Ъ. В том числе предполагается закрывать учреждения дополнительного и среднего профессионального образования, а также дома и интернаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановление предусматривает, что к 2018 году увеличится число детей на одного педагога в детских садах с 11,2 в 2014-м до 11,8 в 2018-м. В школах этот показатель увеличится с 11,7 до 12,8 ребенка на одного педагога.

При этом, по данным Счетной палаты, несмотря на сокращение образовательных учреждений, в 36 регионах расходы не сократились, а наоборот, выросли. В то время как повышение зарплаты учителям оказалось незначительным — на 0,74% в целом по России. В Белгородской, Ярославской областях и Республике Мордовия учителям не добавили ничего.

9,5 тыс. населенных пунктов, имеющих до 1,5 тыс. жителей, не имеют сегодня детских садов. 877 из них находятся на расстоянии более 25 км от ближайшего садика. В трети этих сел и деревень нет общественного транспорта. В 6 тыс. населенных пунктов нет школ. Из 940 деревень детям приходится добираться до школы более 25 км.

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Более 3630 школ и детсадов закроют за год в селах России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [12:00]

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