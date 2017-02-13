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Подделал паспорт отец для зачисления сына в престижную школу Новосибирска

Перед судом предстанет Константин Меренов, обвиняемый в использовании паспорта с подложной регистрацией о месте жительства в Железнодорожном районе Новосибирска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ -использование заведомо подложенного документа.

Мужчина использовал поддельную регистрацию («прописку»), чтобы сын обучался в 1 классе в престижной школе Железнодорожного района Новосибирска, сообщили в прокуратуре Новосибирской области сегодня, 13 февраля.

Уголовное дело расследовано отделом дознания отдела полиции управления МВД России по Новосибирску.

— По версии дознания, весной 2016 года Меренов через интернет» за 18 тыс. рублей договорился с курьером о проставлении в своем паспорте гражданина Российской Федерации поддельного штампа о постановке его на регистрационный учет на микроучастке, относящимся к одной средней образовательной школе Железнодорожного района Новосибирска. Затем он предъявил этот паспорт директору школы для зачисления сына в 1 класс. — рассказали в облпрокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Железнодорожного района Новосибирска.

Каждый год запись детей в первый класс сопровождается ажиотажем, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В этом году записывать детей начали с 1 февраля. Однако приоритетом при зачислении пользуются дошколята, живущие на закрепленной к школе территории. Остальных запишут с 1 июля. Но к тому времени вряд ли останутся места для тех, кто живет за пределами микроучастка. И это заставляет родителей идти на хитрости и даже преступления.

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Подделал паспорт отец для зачисления сына в престижную школу Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [11:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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