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Подросток ограбил женщину в Бердске

Вечером в воскресенье, 12 февраля, в Бердске неизвестный рывком выхватил у прохожей сумку, в которой находились документы, сотовый телефон и около 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в понедельник в управлении МВД по Новосибирской области.

Потерпевшая обратился в полицию. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в течение нескольких минут по приметам подозреваемый был задержан. Им оказался 15-летний житель Искитима, у которого изъята часть похищенных вещей, рассказали в полицейском ведомстве.

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Подросток ограбил женщину в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [11:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Облачно, ветер: южный
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14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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