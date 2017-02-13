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В субботу, 11 февраля, около 7.30 во Владимире Toyota Land Сruiser наехал на батюшку, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем дорогой иномарки, по словам очевидцев, был также священник. На данном участке дороги ограничение по скорости составляет 40 км/ч.
В пресс-службе УМВД по Владимирской области порталу «Молва 33» подтвердили, что данный инцидент имел место и сообщили, что священник-пешеход в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Правоохранительные органы ведут административное расследование данного инцидента.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [11:20]
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