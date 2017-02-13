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Не знали, к кому обратиться с жалобами на задержку детского питания бердчанки. Напомним, о том, что не все льготники в январе 2017 года получили бесплатные наборы, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил в пятницу, 10 февраля. Впрочем, главный врач бердской горбольницы Юрий Краморов не подтверждал информацию о перебоях с выдачей продовольствия для малышей.
Лариса Пономарева, которая первой написала в «Курьер. Среда. Бердск» о том, что в последний раз ее внук получил поддержку государства в декабре, решила, что придет на прием к главврачу, если наборов не будет и в феврале. Ее дочь — мать одиночка. Уже 1,3 года, с самого рождения сына, она для него получает льготное детское питание. Каждый месяц, рассказывает Лариса, в больнице их ждали баночки с сухой молочной смесью, фруктовыми пюре и каши в коробочках, но в январе привычный набор взять не удалось.
По словам обеспокоенной бабушки, для ее семьи бесплатное довольствие для малыша — хорошее подспорье. Дочь не может кормить его грудью, поэтому уже второй месяц ей приходится покупать дорогостоящие смеси, а это больно бьет по бюджету семьи, где нет кормильца-отца.
— Я ей говорю: «Может, какие-то документы еще нужны». Она позвонила медсестре, та говорит: «Нет, ничего не надо, у вас все оформлено», — говорит Лариса Евгеньевна, которая подумала, что с нового года изменились условия получения детских продуктов. — Дочка спрашивает, почему не выдают — никто ничего не знает. Заведующая сказала, что с того года сколько оставалось питания, в январе выдали тем, у кого ребенок до года — и все, а мы до сих пор сидим. Я не знаю, у кого правды искать.
Слова бердчанки подтверждает посетитель сайта kurer-sreda.ru под именем Bella. «Нет питания. И когда будет — не знают. Некоторые не получили ещё за тот месяц», — написала бердчанка в комментариях к материалу.
Сегодня, 13 февраля, замглавврача по детству ЦГБ, отказалась прокомментировать возмущенные сообщения бердчанок о недопоставках детского провианта. Сам главный врач рассказал, что коробки с детским питанием уже в пути к пункту выдачи в Бердске.
— Сегодня везут нам детское питание. У нас по графику выдача 17-го числа. Всем обязаны выдать, если есть рецепт, если есть льготы, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Николаевич, и еще раз подчеркнул, что получатели не жаловались ему на задержки.
По словам Краморова, если кто-то по каким-то причинам не получил продовольствие на малыша за январь, то сделать это можно в феврале.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [11:10]
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