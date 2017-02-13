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В воскресенье, 12 февраля, несмотря на жгучий мороз, около полтысячи куйбышевских и барабинских охотников без ружей вышли на акцию протеста на главную площадь в Куйбышеве Новосибирской области. На месте митинга дежурили полицейские.
По информации КПРФНск, куйбышевские власти пытались отменить акцию, надеялись на низкую явку из-за морозов. Пришли более четырехсот протестующих. Для города с населением в 45 тыс. человек — событие крупномасштабное.
Митинг начался с озвучивания сути протеста. Глава региона по новому закону может отдавать охотничьи угодья в частные руки. И сам определять процентное соотношение. Новосибирский губернатор, дескать, решил на всей территории области разделить поровну. А в Куйбышевском районе частникам передать 80%, общедоступными останутся только 20%.
Митингующие недовольны тотальным запретом, «закрытием» от простых людей озер, рек, лесов и всего того, что раньше принадлежало государству, было общедоступным.
Охотники накануне акции протеста высказали свое возмущение в интервью порталу «8+1»
Видео youtube.com
На 3 марта назначен областной аукцион по 45 лотам, каждый из которых содержит участок для охоты. Охотники требуют остановить аукцион и как следует разобраться в ситуации.
Завершается митинг голосованием за резолюцию. Среди требований, поддержанных митингом охотников, следующие:
1. Немедленно прекратить передачу в долгосрочную аренду в частные руки общедоступных охотничьих угодий.
2. Провести прокурорскую проверку законности приобретения частных охотугодий в Новосибирской области.
3. Обнародовать результаты прокурорской проверки деятельности частных охотугодий Новосибирской области.
4. В связи с заявлением губернатора об увеличении в области численности лося в 2,5 раза, а косули на 45,2% (эти цифры не соответствуют действительности), требуем выборочного вторичного контрольного проведения зимнего маршрутного учета совместно с общественностью.
5. Разрешить местному населению беспрепятственно заниматься охотой, рыбалкой, сбором грибов, орехов, лекарственных трав.
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Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [10:55]
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