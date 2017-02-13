За неделю двоих обмороженных людей доставили в Искитимскую больницу.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы по Искитимскому району, в четверг, 9 февраля, в реанимацию госпитализировали 21-летнего мужчину, который проживает в деревне Шибково.

У него диагностировали не только общее переохлаждение тела и обморожение рук и ног, но и закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Похоже, молодого человека избили и бросили на улице.

В воскресенье, 12 февраля, в травмпункт Искитимской ЦГБ обратился 77-летний местный житель, который пожаловался на обморожение ног. Врачи диагностировали обморожение обеих стоп 2 и 3 степени. Как сообщили в ЕДДС, пострадавшего направили в хирургическое отделение горбольницы.

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