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Бердский городской суд вынес решение о ликвидации глянцевого журнала «Katya», который издавался в Бердске с 2012 года. Учредителем модного женского издания являлась индивидуальный предприниматель и председатель городской общественной палаты Марина Щербенева.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в суде, журнал не выходил в свет более одного года. Поэтому суд признал недействительным свидетельство о регистрации издания, выданное Роскомнадзором. С этого момента журнал прекратил свое существование как юридически, так и фактически.
История «Кати» началась в 2012 году. Это был первый в Бердске глянец, где публиковались фотографии новосибирских и бердских моделей из известных агентств. Помимо материалов и фотосессий в стиле «фэшн», в «Кате» писали о путешествиях, развлечениях, отдыхе и отношениях.
Первые номера женского журнала были толстыми и пестрили рекламными макетами. Со времен появления на рынке журнал сразу начал демпинговать, чем снизил цены на аналогичную глянцевую рекламу в Бердске и Академгородке в два раза. Например, до «Кати» рекламодатели платили по 8 тыс. рублей за рекламу на полосу формата А5. Рекламный отдел «Кати» же опустил расценки до 3-4 тыс. рублей.
Сначала «Катя» выходила ежемесячно и бесплатно распространялась в магазинах и заведениях Бердска и Новосибирска. Но через полтора года случился кризис. Цены на бумагу выросли вдвое. Пострадали и клиенты сегмента «гламурной рекламы». Журнал стал выходить все реже, а затем и вовсе исчез. При этом последствия демпинга остались до сих пор.
За последние годы Бердске это уже второй случай «смерти» СМИ. Ранее, не продержавшись и года, исчезла газета «Позитив города», издаваемая холдингом «ТВК».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [10:20]
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