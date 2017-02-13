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В 2016 году издательский дом «БукЪвица» выпустил уникальный проект «Выпускник-2016». Глянцевый журнал был посвящен 300-летию Бердска. Наша мечта о том, чтобы проект был ежегодным, сбылась! В 2017 году при поддержке мэра Бердска «БукЪвица» издаст спецвыпуск журнала «Парад» — «Выпускник-2017» — великолепный подарок для учеников, родителей и учителей.
В новом выпуске, как и в прошлом, каждому выпускному классу Бердска будет посвящена страница, на которой они смогут рассказать о себе. Тема для каждого класса — «Какими мы будем через 10, 20, 30… лет». В журнале мы представим все выпускные классы общеобразовательных школ Бердска, а также выпускников колледжей и школ дополнительного образования.
Уже сейчас мы ищем ответственных, кто сможет курировать выпускные классы своей школы и поддерживать с нами контакт. С нами можно связаться по т. 3-00-10 или написать на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Выпускник-2017».
Журнал, который выпускники и учителя получат совершенно бесплатно, выйдет весной 2017 года.
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