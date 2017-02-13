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Кондуктор выгнал второклассницу на мороз из автобуса в Новосибирске

Следственными органами СКР по Новосибирской области инициирована проверка по сообщению СМИ об инциденте, связанным с требованием сотрудника компании-перевозчика к ребенку покинуть автобус в связи с отсутствием возможности оплаты проезда. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Накануне в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что утром 10 февраля в Новосибирске в мороз кондуктор автобуса №30 потребовал от второклассницы покинуть автобус в связи с тем, что у девочки на транспортной карте не оказалось денег для оплаты проезда. Несмотря на просьбу ребенка разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, кондуктор попросил 8-летнюю девочку выйти из автобуса.

— Следователи выясняют все обстоятельства, при которых школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребёнка на морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки. При этом согласно публикации СМИ со стороны кондуктора не было предпринято никаких мер, чтобы хоть каким-то образом побеспокоиться о том, чтобы ребёнок не оказался один в опасной ситуации, — заявила Кулешова.

Инцидент произошел около 8 часов утра 10 февраля, пишут новосибирские СМИ. Девочка ехала в бассейн. Мама довезла дочь до метро и посадила в автобус. Но кондуктор-мужчина попросил ребенка выйти, когда та проехала одну остановку. Школьница вышла и пошла домой, телефон, как оказалось, она забыла его дома. Как и забыла сказать родителям о пустой транспортной карте.

В тот день в Новосибирске был сильный ветер и 18 градусов мороза. На следующий день второклассница заболела.

Это не первый случай высаживания детей из автобусов в Новосибирске, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». При этом минтранс и СК делали предупреждение перевозчикам — везти детей до нужной остановки и не выбрасывать их на мороз во избежании трагедии.

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Кондуктор выгнал второклассницу на мороз из автобуса в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [10:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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