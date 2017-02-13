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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [09:45]
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[14:45] За смерть стропальщика от удара кирпичом на стройке 800 тыс. рублей заплати...
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[15:20] Шторм на Телецком озере мешает спасателям из Бердска поднять разбившихся в ...
[14:45] За смерть стропальщика от удара кирпичом на стройке 800 тыс. рублей заплати...
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