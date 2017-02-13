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В Искитиме перед судом предстанет мастер цеха по обвинению в нарушении требований охраны труда, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Заместитель Искитимского межрайонного прокурора Илья Зинченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого мастера смесильно-прессового цеха ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» Александра Харитонова.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, летом 2016 года 38-летний житель Искитимского района Харитонов выдал прессовщику задание на дробление на гидравлическом прессе крупногабаритных возвратов производства – графитированных электродов диаметром 1320 мм и длиной 3000 мм.
Прессовщик стал выполнять поручение на прессе, не оборудованном защитным ограждением движущих частей и заготовок конструкций пресса. Во время работ часть заготовки стала крошиться, один из крупных кусков отлетел и попал в голову прессовщика.
В результате полученного удара мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и скончался в реанимационном отделении Искитимской горбольницы, рассказали подробности в облпрокуратуре.
Уголовное дело по факту гибели человека на производстве расследовал Следственный комитет. По информации СК, пострадавший скончался в больнице через несколько дней после получения травмы.
— В ходе предварительного расследования вину в совершении преступления обвиняемый не признал, от дачи показаний отказался. При этом в ходе следствия обвиняемый полностью возместил потерпевшей стороне моральный вред в размере 4 млн рублей. — сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В результате полученного удара мужчина получил не совместимые с жизнью травмы и 21 июня 2016 года скончался в реанимационном отделении Искитимской больницы. Погибший — ветеран предприятия, проработавший на НовЭЗе более трех десятков лет, имел звание «Заслуженный металлург России».
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