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К 100-летию Октябрьской революции готовятся коммунисты Бердска

В субботу, 11 февраля, в ДК «Родина» прошла открытая отчётная конференция бердских коммунистов за проделанную работу партийной организацией в 2016 году.

В работе конференции приняли участие представители ветеранских организаций, женского союза ВСЖ «Надежда России», а также секретари обкома КПРФ Алексей Русаков и Владимир Карпов.

С подробным отчётом по поручению пленума горкома КПРФ выступил секретарь Сергей Бессонов.

— В своём докладе он отразил многогранную работу коммунистов в проведении публичных мероприятий, участие и проведению памятных дат, о результатах и ходе избирательной кампании 2016 года, внутрипартийной работе по сбору взносов, подписке на партийную печать, проведению партийной учёбы и другое, — рассказал один из старейших коммунистов Бердска Василий Печковский.

Особо Бессонов остановился на подготовке и участии в городских мероприятиях, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 80-летию Новосибирской области.

Делегаты активно выступали и вносили предложения. Например, доктор биологических наук Аликин предложил для обсуждения и участия коммунистов области в реализации «Концепции по сохранению экобиосферы».

Карпов и Русаков поддержали и оценили работу городской парторганизации и указали направления повышения активности всех бердчан.

Делегаты конференции признали работу партийной организации Бердска удовлетворительной, приняли постановления, избрали делегатов на областную конференцию.

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К 100-летию Октябрьской революции готовятся коммунисты БердскаК 100-летию Октябрьской революции готовятся коммунисты Бердска

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [09:30]

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