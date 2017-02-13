USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В субботу, 11 февраля, в ДК «Родина» прошла открытая отчётная конференция бердских коммунистов за проделанную работу партийной организацией в 2016 году.
В работе конференции приняли участие представители ветеранских организаций, женского союза ВСЖ «Надежда России», а также секретари обкома КПРФ Алексей Русаков и Владимир Карпов.
С подробным отчётом по поручению пленума горкома КПРФ выступил секретарь Сергей Бессонов.
— В своём докладе он отразил многогранную работу коммунистов в проведении публичных мероприятий, участие и проведению памятных дат, о результатах и ходе избирательной кампании 2016 года, внутрипартийной работе по сбору взносов, подписке на партийную печать, проведению партийной учёбы и другое, — рассказал один из старейших коммунистов Бердска Василий Печковский.
Особо Бессонов остановился на подготовке и участии в городских мероприятиях, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 80-летию Новосибирской области.
Делегаты активно выступали и вносили предложения. Например, доктор биологических наук Аликин предложил для обсуждения и участия коммунистов области в реализации «Концепции по сохранению экобиосферы».
Карпов и Русаков поддержали и оценили работу городской парторганизации и указали направления повышения активности всех бердчан.
Делегаты конференции признали работу партийной организации Бердска удовлетворительной, приняли постановления, избрали делегатов на областную конференцию.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [09:30]
[15:20] Шторм на Телецком озере мешает спасателям из Бердска поднять разбившихся в ...
[14:45] За смерть стропальщика от удара кирпичом на стройке 800 тыс. рублей заплати...
[14:35] На 50 млн рублей отпразднуем 100-летие революции
[15:20] Шторм на Телецком озере мешает спасателям из Бердска поднять разбившихся в ...
[14:45] За смерть стропальщика от удара кирпичом на стройке 800 тыс. рублей заплати...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.
Облачно, ветер: южный