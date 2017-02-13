На поиски вертолета, упавшего в районе Телецкого озера, 13 февраля отправились сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск», спасатели МЧС РФ по Республике Алтай ищут место падения вертолета «Робинсон», связь с которым была потеряна в районе Телецкого озера 12 февраля.

12 февраля в 20.20 от очевидца поступила информация о том, что в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолет «Робинсон», на борту которого предположительно находились 5 человек.

В республиканском главке МЧС России развернут оперативный штаб.

В МЧС отметили, что судьба пассажиров пока неизвестна. Не исключено, что вертолет мог совершать несанкционированный полет. По предварительным данным МЧС, группа отдыхающих из пяти человек решила полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется. Пилот вертолета, скорее всего, не справился с управлением, предлагают в ведомстве.

Как сообщает начальник подразделения бердского ПСО Сергей Козин, на место падения вертолета «Робинсон» 13 февраля в 3.30 отправились три спасателя во главе с начальником поисково-спасательного отряда Николаем Ярмановым. Спасатели поехали на «газели» и грузовом автомобиле, куда погрузили судно на воздушной подушке. Известно, что вертолет упал в воду.

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА Россия) опубликовала список пассажиров, находившихся на борту вертолета, который разбился в воскресенье на Алтае.

По данным организации, всего на борту Robinson-66 было пять человек.

Дмитрий Ракитский, пилот Елена Ракитская Анатолий Банных Мария Козинцева Глеб Вореводин Несовершеннолетних пассажиров в вертолете, по данным АОПА, не было.

Потерпевший крушение на Алтае вертолет принадлежал компании «Алтай Авиа», пишут на ria.ru

Дмитрий Ракитский известен как опытный пилот.

Мария Козинцева занимает пост заместителя гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса «Хелипорт Москва».

Анатолий Банных — чиновник и бизнесмен, бывший вице-премьер республики Алтай. В 2009 году Банных был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек погибли.

Глеб Вореводин — бейсджампер, многократный победитель соревнований по парашютному спорту.

В АОПА утверждают, что полет не был экскурсионным и разрешений для его совершения не требовалось.

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