Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) в третий раз провели уличную акцию. Она прошла в формате встречи с оппозиционными депутатами регионального парламента Максимом Резником (Партия роста) и Борисом Вишневским («Яблоко»). Сторонники передачи собора церкви заранее прошли вокруг него крестным ходом. В числе участников шествия был депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, который назвал организаторов протестной акции духовными наследниками гонителей христиан.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 февраля, прошли публичные акции сторонников и противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. Утром, по оценкам наблюдателей, около 500 сторонников передачи собора прошли вокруг него крестным ходом (Санкт-Петербургская епархия РПЦ заявила, что в крестном ходе принимало участие более 6 тыс. человек, ГУ МВД — 1,5 тыс.). Во время этой акции полиция задержала священника Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева, который пришел к собору с плакатом «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Музей — городу».

Виталий Милонов пояснил “Ъ”, что считает господ Вишневского и Резника «духовными наследниками гонителей христиан».

Среди участников крестного хода было несколько депутатов Петербургского заксобрания от «Единой России», а также депутат Госдумы Виталий Милонов. Последний, как передает издание «Мой район», после крестного хода заявил, что «христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутаты заксобрания Санкт-Петербурга—участники протестной коалиции против передачи Исаакия РПЦ) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». Позже Виталий Милонов пояснил “Ъ”, что считает господ Вишневского и Резника «духовными наследниками гонителей христиан».

Акция противников передачи Исаакия РПЦ, которая прошла в формате встречи с депутатами заксобрания, собрала около тысячи человек (полиция оценила численность акции в 1,2 тыс.). Повязав синие ленты как знак градозащитного движения, протестующие встали кольцом вокруг собора в два-три ряда. Они аплодировали и скандировали: «Музей!»

После публичной акции 20 активистов продолжили протест внутри Исаакиевского собора. Они выстроились в круг, подняв плакаты со словами «Музей — городу». Мероприятие прервала полиция. Оппозиционные депутаты заксобрания заявили, что к продолжению акции внутри здания отношения не имеют.

Прошедшая две недели назад акция протеста на Марсовом поле собрала несколько тысяч человек. Она также проходила в формате встречи с оппозиционными парламентариями, поскольку городская администрация отказалась согласовывать митинг. После нее также несколько активистов провели акцию внутри Исаакия. Уличный протест вызвал резко отрицательную реакцию у спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. По его инициативе заксобрание обратилось в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности протестовавших. В отношении же помощников депутатов, вышедших на Марсово поле, в законодательном собрании инициировали служебную проверку.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 1 февраля обратилось в Генпрокуратуру, следственный комитет и МВД с просьбой привлечь к ответственности участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Речь идет об акции внутри музея, которую несколько активистов провели в минувшую субботу во время богослужения. Эта акция последовала за массовым протестом на Марсовом поле, который не был согласован с городскими властями и прошел в формате встречи с оппозиционными санкт-петербургскими депутатами, собрав несколько тысяч человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 января официально заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование Русской православной церкви. При этом обязанности по содержанию собора в полном объеме переходят к церкви.

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