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Вышел Лунный календарь на 2017 год

Дорогие любители и ценители дачного времени года! Приглашаем вас за подробным Лунным календарем на 2017 год с удобной раскладкой.

Благодаря календарю вы не только будете знать о днях посадки и подкормки, но и сможете присмотреть все необходимом для дачи в магазинах Бердска.

Календарь можно взять по адресам: К. Маркса, 24 (с правого торца), Ленина, 38 (коричневая входная конструкция). т. 2-15-51, 2-70-12.

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Вышел Лунный календарь на 2017 годВышел Лунный календарь на 2017 год

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [08:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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[08:45] Вышел Лунный календарь на 2017 год

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[08:45] Вышел Лунный календарь на 2017 год


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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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