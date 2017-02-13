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У нас большой ассортимент всего для маникюра, дизайна ногтей, депиляции (воск, шугаринг), наращивания ресниц, расходных материалов.
Самые низкие цены на расходные материалы:
- Перчатки латексные/нитриловые неопудренные 50 пар – 350 руб.
- Перчатки виниловые 50 пар – 250 руб.
- Голубые коврики для солярия 40*40 см – 190 руб.
- Салфетки белые Спанлейс 35*70 50 шт – 180 руб.
- Разделители для пальцев 20 пар – 160 руб.
- Маски медицинские 50 шт. – 150 руб.
- Парафин (ароматы в ассортименте) 400 г. – 250 руб
И многое другое: Жидкости, препараты, электрооборудование.
Акция февраля на Электрооборудование!
Лампа Гибрид 48 Ватт – 3900 (Вместо 4500 руб.)
Лампа Гибрид 36 Ватт – 2400 (Вместо 3000 руб.)
Лампа УФ 36 Ватт — 850 руб. !
Шариковый стерилизатор – 1500 руб.!
Воскоплав картриджный без базы – 550 руб.!
Стартовые наборы для маникюра от 1250 руб.! Стартовые наборы для депиляции от 800 руб.!
Действует система скидок! От 1500 руб. – 3%, от 3000 руб. – 5%, от 4500 руб. – 7%, от 6000 руб. – 10%.
Не упустите шанс выиграть сертификат на 1000 руб! С 6 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года, совершите покупку на 500 руб. в магазине ZABAVA, получите свой порядковый номер, 1 марта 2017 года, с помощью генератора случайных чисел будет определен победитель!
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Мы находимся в самом центре г. Бердска – ул. Ленина, 41Б, ТЦ «Сибирский Версаль», 2 этаж. Следите за нами в социальных сетях и участвуйте в розыгрышах!
Вконтакте: vk.com/zabava_mag
Инстаграм: @zabava_mag
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www.zabava-mag.ru
Бесплатная доставка по г. Бердску от 1000 руб.!
Наш телефон. 8 913 068 13 72
ООО «Забава»
Инн 5402022571 ОГРН 1165476151917
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