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Увольняем работника: по собственному желанию и без

Лектор: Курганова Мария Викторовна

руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»

Время: с 10.00 до 14.00

Стоимость участия – 1 000 рублей*

Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 529

17 февраля 2017г. (пятница)

«Изменение регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью»

Лектор: Русецкая Ольга Викторовна  

практикующий юрист с 1998 года по СФО (консультация по вопросам трудового и гражданского законодательства, претензионная и исковая работа), преподаватель НГУ, соучредитель юридической компании.

Время: с 14.00 до 16.00

Стоимость участия – 2 000 рублей*

Адрес: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15, офис 516

21 февраля (вторник) 28 февраля 2017г. (вторник)

«Оплата больничного листа: практические ситуации»

Лектор: Салахов Дмитрий Асхатович

Директор ООО «Консалтинговая компания «Гранд Гриаль»

Время: с 10.00 до 13.00

Стоимость участия – 1 000 рублей*

Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529

*для клиентов ООО «В.Консалт» скидка 50%

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Увольняем работника: по собственному желанию и без

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [08:20]

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Курьер.Среда.Бердск

[08:50] На место крушения вертолета на Телецком озере выехали спасатели из Бердска

[08:50] Милонов выявил «духовных наследников гонителей христиан» в акции по защите ...

[08:45] Вышел Лунный календарь на 2017 год

Все новости

[08:50] На место крушения вертолета на Телецком озере выехали спасатели из Бердска

[08:50] Милонов выявил «духовных наследников гонителей христиан» в акции по защите ...

[08:45] Вышел Лунный календарь на 2017 год


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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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