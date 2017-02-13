Лектор: Курганова Мария Викторовна

руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт»

Время: с 10.00 до 14.00

Стоимость участия – 1 000 рублей*

Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, оф. 529

17 февраля 2017г. (пятница)

«Изменение регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью»

Лектор: Русецкая Ольга Викторовна

практикующий юрист с 1998 года по СФО (консультация по вопросам трудового и гражданского законодательства, претензионная и исковая работа), преподаватель НГУ, соучредитель юридической компании.

Время: с 14.00 до 16.00

Стоимость участия – 2 000 рублей*

Адрес: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15, офис 516

21 февраля (вторник) 28 февраля 2017г. (вторник)

«Оплата больничного листа: практические ситуации»

Лектор: Салахов Дмитрий Асхатович

Директор ООО «Консалтинговая компания «Гранд Гриаль»

Время: с 10.00 до 13.00

Стоимость участия – 1 000 рублей*

Адрес: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 42, офис 529

*для клиентов ООО «В.Консалт» скидка 50%

Записаться на семинар

и получить более подробную информацию вы можете по

тел.: (383) 287-44-62 или

e-mail: seminar@consultant54.ru

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