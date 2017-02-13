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Разрушается ветхое здание школы в Новосибирске

Следственными органами СКР по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения потолочных конструкций в одной из школ города Новосибирска. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

На одном из федеральных каналов вышел сюжет, в котором сообщалось, что в одной из школ в Октябрьском районе Новосибирска за последние несколько месяцев произошли уже три случая частичного обрушения потолочных конструкций. Родители учеников опасаются, что в любой момент во время урока на голову детей может обвалиться потолок. Со слов директора, в школе введен повышенный режим осторожности. Учителям приходится дежурить в школе, дважды в день проводить осмотры всех помещений школы. В ветхом здании, которому почти 70 лет, постоянно протекают утеплители. Руководство школы не скрывает необходимости проведения капитального ремонта.

По данному сообщению следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области инициировано проведение доследственной проверки.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить в действиях должностных лиц администрации школы наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новости smi2.ru

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Разрушается ветхое здание школы в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [08:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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