Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Гимн фашистской Германии сыграли перед теннисным матчем в США

Во время церемонии открытия четвертьфинального поединка Кубка Федерации по теннису между женскими сборными США и Германии произошел неприятный инцидент. Вместо современного немецкого гимна на корте, который расположен на Гавайях, внезапно зазвучали аккорды, которые исполнялись во времена Третьего рейха и официально запрещенные после 1945 года.

Это произошло как раз перед первым поединком между Элисон Риске и Андреа Петкович, немецкой теннисистки с боснийскими корнями. На пресс-конференции Петкович заявила:

— Это было настоящим воплощением невежества. Хотелось просто уйти с корта, потому что никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю мою жизнь. Что уж говорить вообще про Кубок Федерации, в котором я играю вот уже 13 лет. Пожалуй, это худшее, что когда-либо случалось со мной, — гневно заявила немецкая теннисистка.

После этого в «Твиттере» началась активная переписка между ассоциацией тенниса США и немецкими коллегами, передает КП.

— Ни в коем случае не хотели проявить неуважение к немецкой сборной Германии и всем ее болельщикам, которые приехали поддержать команду. Ошибка больше не повторится.

На что последовал краткий ответ от немецкой стороны:

— Ну уж мы надеемся.

Однако, видимо Петкович сломил этот случай с неправильным гимном. Элисон Риске победила немецкую спортсменку в двух партиях — 7:6 (10:8), 6:2. Вторая игра, в которой должны были выйти на корт Коко Вандервеге и Юлия Гергес, была прервана из-за наступившего дождя.

Видео youtube.com

Новости smi2.ru

  • Хоккейная команда «Кристалл» из Бердска обыграла челябинских «Белых медведей» в чемпионате МХЛ (9)
  • Фильм «Терминатор» в 2014 уже больше не фантастический, а документальный (9)
  • Фальшивый гимн России исполнили в Крыму (44)
  • Суд арестовал православного активиста Энтео за разгром выставки (6)
  • Строитель и спортсмен — выбор, который приносит удовлетворение (0)

Гимн фашистской Германии сыграли перед теннисным матчем в США

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [08:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[08:50] На место крушения вертолета на Телецком озере выехали спасатели из Бердска

[08:50] Милонов выявил «духовных наследников гонителей христиан» в акции по защите ...

[08:45] Вышел Лунный календарь на 2017 год

Все новости

[08:50] На место крушения вертолета на Телецком озере выехали спасатели из Бердска

[08:50] Милонов выявил «духовных наследников гонителей христиан» в акции по защите ...

[08:45] Вышел Лунный календарь на 2017 год


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 71%

13 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 62%

14 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: