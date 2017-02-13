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Во время церемонии открытия четвертьфинального поединка Кубка Федерации по теннису между женскими сборными США и Германии произошел неприятный инцидент. Вместо современного немецкого гимна на корте, который расположен на Гавайях, внезапно зазвучали аккорды, которые исполнялись во времена Третьего рейха и официально запрещенные после 1945 года.
Это произошло как раз перед первым поединком между Элисон Риске и Андреа Петкович, немецкой теннисистки с боснийскими корнями. На пресс-конференции Петкович заявила:
— Это было настоящим воплощением невежества. Хотелось просто уйти с корта, потому что никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю мою жизнь. Что уж говорить вообще про Кубок Федерации, в котором я играю вот уже 13 лет. Пожалуй, это худшее, что когда-либо случалось со мной, — гневно заявила немецкая теннисистка.
После этого в «Твиттере» началась активная переписка между ассоциацией тенниса США и немецкими коллегами, передает КП.
— Ни в коем случае не хотели проявить неуважение к немецкой сборной Германии и всем ее болельщикам, которые приехали поддержать команду. Ошибка больше не повторится.
На что последовал краткий ответ от немецкой стороны:
— Ну уж мы надеемся.
Однако, видимо Петкович сломил этот случай с неправильным гимном. Элисон Риске победила немецкую спортсменку в двух партиях — 7:6 (10:8), 6:2. Вторая игра, в которой должны были выйти на корт Коко Вандервеге и Юлия Гергес, была прервана из-за наступившего дождя.
Видео youtube.com
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Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 13 февраля 2017 г. [08:00]
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