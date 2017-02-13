Спасатели МЧС РФ по Республике Алтай ищут место падения вертолета «Робинсон», связь с которым была потеряна в районе Телецкого озера, сообщили в воскресенье, 12 февраля, в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

«В район падения вертолёта Робинсон в Турочакском районе из Горно-Алтайска направлена аэромобильная группировка численностью 60 человек. Ранее в 21.40 в район мыса Кокши направилась оперативная группа пожарного гарнизона Турочакского района для организации вертолётной площадки», — заявили в ведомстве.

12 февраля в 20.20 от очевидца поступила информация о том, что в районе мыса Кокши на озере Телецкое упал вертолёт Робинсон , на борту которого предположительно находились 5 человек.

В республиканском главке МЧС России развёрнут оперативный штаб. В поисках задействована аэромобильная группировка численностью 21 человек.

«Ведутся поиски места падения вертолета, на борту которого были пять пассажиров. Речь идет о территории Турочакского района, именно там вертолет перестал выходить на связь», — сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что судьба пассажиров пока неизвестна. Не исключено, что вертолет мог совершать несанкционированный полет.

«По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным», — рассказали в МЧС.

Вертолет рухнул в воду на взлете: «Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется». Возможно, пилот вертолета, скорее всего, не справился с управлением.

По словам очевидцев, вертолет резко потерял высоту во время взлета, то это может говорить об ошибке пилота или о неисправности двигательной системы вертолета. В районе Телецкого озера в воскресенье были сложные метеоусловия, плохая видимость, что тоже могло стать стать сопутствующим фактором аварии.

По информации «Тайги.инфо», на борту разбившегося вертолета находился известный бизнесмен и бывший вице-премьер регионального правительства Анатолий Банных. По некоторой информации, с ним погибли двое детей. На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, Анатолий Банных и двое детей — мальчик и девочка.

Анатолий Банных в 2009 году был среди пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе Республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека тогда выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин, погибли.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ 12 февраля распространило информацию о доследственной проверке в связи с поступившей информацией о возможном крушении вертолета «Робинсон»на территории Республики Алтай.

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